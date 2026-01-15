Falcao debutó con Millonarios en medio de abucheos vs Boca Juniors

Millonarios continúa trabajando en su pretemporada de cara a lo que serán los retos que deberá asumir en 2026, en donde justamente se encuentra ya acercándose la Liga BetPlay y también en donde cuenta con un reto importante como lo es avanzar de la fase previa de la Copa Sudamericana, en la cual se medirá ante Atlético Nacional.

Antes de dar inicio a estas competencias, el cuadro 'embajador' disputó dos duelos amistosos importantes, el primero de ellos ante River Plate, el cual perdieron por la mínima diferencia y luego se midieron frente a Boca Juniors en el mítico estadio 'La Bombonera', escenario deportivo en donde Radamel Falcao volvió a sumar minutos con el cuadro 'embajador', pero en donde también fue fuertemente abucheado.

El equipo comandado por Hernán Torres no cerró de la mejor manera la temporada 2025 y se esperaba que en el arranque del presente año las cosas cambiaran, pero deportivamente le sigue haciendo falta el "centavo para el peso" a Millonarios.

Aún así los hinchas del equipo 'embajador' se ilusionan gracias al mercado de fichajes que protagonizaron, en donde trajeron a destacadas figuras como Rodrigo Ureña, Rodrigo Contreras y el propio Radamel Falcao, el goleador histórico de la Selección Colombia que afrontará un nuevo ciclo con el equipo y se le ve bien preparado tras su debut ante Boca Juniors en 'La Bombonera'.

Lamentablemente, el regreso del 'tigre' a los terrenos de juego no fue del todo esperado, ya que por su pasado en River Plate los hinchas del conjunto 'xeneixe', a penas vieron que el #9 se posicionó en la zona de traslado lo comenzaron a abuchear y meter presión.





¿Cómo le ha ido a Falcao jugando con Millonarios?

La llegada de Falcao al Fútbol Profesional Colombiano para jugar con 'Millos' se dio en el segundo semestre de la temporada 2024. Desde entonces, tuvo la oportunidad de jugar 29 partidos, más de 1.500 minutos dentro del campo de juego en donde se pudo reportar con 11 anotaciones.