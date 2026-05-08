Jefferson Lerma podría cambiar de club tras el Mundial: tres ligas lo quieren fichar

Ya quedan solo 34 días para que arranque el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México que será clave para definir el futuro de algunos jugadores en el mercado de fichajes que vendrá después de la cita orbital. Futbolistas de la Selección Colombia podrían cambiar de clubes dependiendo de sus niveles durante el certamen.

Uno de ellos es nada más ni nada menos que Jefferson Lerma, mediocampista indiscutible titular de la Selección Colombia y que podría despedirse del Crystal Palace con un título internacional encima. El equipo londinense selló la clasificación para la final de la UEFA Conference League y enfrentarán al Rayo Vallecano.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz han hecho una gran temporada en el Crystal Palace que arrancó con dos títulos, los primeros dos trofeos que ha ganado en primera división. El elenco de Londres ganó la FA Cup y la Community Shield ante el Manchester City y Liverpool respectivamente.

EL FUTURO DE JEFFERSON LERMA DESPUÉS DEL MUNDIAL

La Conference League podría ser la última competencia que jugaría Jefferson Lerma con el Crystal Palace. Pues, el volante colombiano termina su respectivo contrato con el club a mediados del 2026 en pleno Mundial y podría tomar nuevos aires dependiendo de su nivel mundialista.

De acuerdo con Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, Jefferson Lerma ya despierta interés en tres ligas, una de ellas de Europa, una de Sudamérica y otras de Norteamérica para fichar al volante colombiano que no deja de llamar la atención en importantes mercados.

Se trata de intereses de Inglaterra, de Brasil y de Estados Unidos para contratar a Jefferson Lerma. Su futuro podría continuar en la Premier League, aunque todavía no se ha revelado cuáles son los clubes que quieren contar con el mediocampista oriundo de El Cerrito, Valle del Cauca.

No obstante, la decisión también pasa por el mediocampista colombiano que tendrá que definir qué oferta tomar si quiere continuar en Europa a sus 31 años o si quiere devolverse a Sudamérica con la posibilidad de tomar rumbo a Brasil. De hecho, ya hay clubes del Brasileirao que quieren contratarlo.

LOS DOS CLUBES DE BRASIL QUE DEMOSTRARON INTERÉS EN JEFFERSON LERMA

Con esas posibilidades que tiene Jefferson Lerma de salir del Crystal Palace, Brasil aparece como una gran opción para el volante colombiano. El Brasileirao quiere contar con el ex Bournemouth y ya hay dos grandes clubes que quieren ficharlo.

Se trata de Palmeiras y de Vasco da Gama que en anteriores mercados ya habían buscado la opción de contratar al volante colombiano de 31 años que lo haría salir de Europa para el Brasileirao. Los dos clubes brasileños armarían guerra para ficharlo después del Mundial. Ya hubo interés desde el pasado mercado de fichajes, pero no llegaron a ningún acuerdo.

CRYSTAL PALACE TOMARÍA DECISIÓN CON JEFFERSON LERMA

Jefferson Lerma termina su contrato en medio del Mundial y se abren posibilidades de salir del Crystal Palace después de la final de la Conference League y con los intereses de Brasil, de Inglaterra y de Estados Unidos en contratarlo para la siguiente temporada.

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Sin embargo, Crystal Palace ya habría puesto sobre la mesa una oferta de renovación para sellar la continuidad de Jefferson Lerma en el club por la temporada 2026/27, especialmente por lo que pase en la final de la UEFA Conference League el 27 de mayo.

Con esto, Jefferson Lerma tiene la posibilidad de quedarse en Londres por más tiempo dependiendo del acuerdo al que lleguen con la propuesta de renovación de su respectivo contrato.