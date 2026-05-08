Árbitros y VAR confirmados para la ida de los cuartos de final en la Liga BetPlay

Todo está listo para que arranque la etapa definitiva de la Liga BetPlay-I de 2026. Se tiene previsto que el fin de semana del 9 y 10 de mayo se disputen los partidos de ida de los cuartos de final.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones para cada uno de los compromisos, que contarán con la participación de importantes referís del país.

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El partido entre Internacional de Bogotá contra Atlético Nacional en el estadio Metropolitano de Techo tendrá como árbitro central a Carlos Betancur y en el VAR a Fernando Acuña.

Internacional de Bogotá Vs Atlético Nacional

Árbitro central: Carlos Betancur

VAR: Fernando Acuña

Por otro lado, el compromiso que jugarán Deportes Tolima con Deportivo Pasto contará con el trabajo de Wilmar Roldán y en el VAR estará Never Manjarrez.

Deportes Tolima Vs Deportivo Pasto

Árbitro central: Wilmar Roldán

VAR: Never Manjarrez

El duelo entre América de Cali contra Independiente Santa Fe será dirigido por Carlos Ortega, que tendrá el apoyo en el VAR de Mauricio Péres.

América de Cali Vs Independiente Santa Fe

Árbitro central: Carlos Ortega

VAR: Mauricio Pérez

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Finalmente, el duelo que disputarán Once Caldas y Junior tendrá como juez central a Luis Delgado, mientras que Leonard Mosquera estará en el VAR.

Once Caldas Vs Junior

Árbitro central: Luis Delgado

VAR: Leonard Mosquera