Cada vez falta menos para lo que será el inicio de las rondas definitivas de la liga colombiana del primer semestre del año. Este sábado 9 de mayo, Atlético Nacional de Medellín se va a ver las caras con Internacional de Bogotá.



El equipo verde y blanco, que es dirigido por el profesor Diego Arias, terminó líder del todos contra todos del torneo. Ahora, en la ida de los cuartos de final, se tiene que ver las caras con el conjunto capitalino.

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El partido será en Techo

El compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Metropolitano de Techo, que tiene una de las mejores gramas del fútbol profesional colombiano. El cotejo se intentó trasladar para el Nemesio Camacho El Campín, pero no se pudo.



El conjunto de la capital del departamento de Antioquia es favorito para avanzar de ronda e incluso, para ganar la primera liga del año. Pero eso sí, tendría una baja en el ataque por lesión.

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Dairon fuera de las finales

Dairon Asprilla habría sufrido una lesión en su rodilla y por eso no estaría en las finales con Atlético Nacional de Medellín. Incluso, el jugador tendrá que ser operado el lunes 11 de mayo.

“Por una lesión en su rodilla izquierda, Dairon Asprilla, delantero de Atlético Nacional, se perderá el resto del torneo. Asprilla será operado este lunes”, informó al respecto Mauricio Agudelo, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

¿Nacional será campeón?

En el centro del ataque, la escuadra antioqueña tendrá, entonces, solo a Alfredo Morelos y a Cristián Arango. Si alguno de los dos se llega a lesionar, el equipo afrontará líos por ese tema.



Atlético Nacional de Medellín, tras quedarse sin la posibilidad de jugar la fase de grupos de un torneo internacional, está más que obligado a ganar el trofeo. La tarea no es sencilla, pero tampoco imposible.