Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz como gran protagonista, lleva a cabo una gira de pretemporada por Asia en el marco del Audi Summer Tour.

Los dirigidos por Vincent Kompany, en medio de las sesiones de entrenamiento, tienen previsto un importante duelo de preparación programado para este martes 4 de agosto.

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Se trata del partido que disputarán contra el Jeje United de la K League 1, primera división de Corea del Sur, en el Jeju World Cup Stadium.

Jeje United Vs Bayern Múnich: fecha, hora y cómo VER EN VIVO a Luis Díaz

El partido entre Jeje United contra Bayern Múnich por la Audi Summer Tour se disputa este martes 4 agosto a partir de las 6:00 de la mañana, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en directo y exclusiva por FC Bayern TV PLUS en la página web oficial www.fcbayern.com

Así llega Bayern Múnich al partido contra Jeje United

El partido contra Jeje United será el tercero que dispute Bayern Múnich en la pretemporada, pero el primero que jugará con el plantel profesional.

Los gigantes de Baviera ya se midieron en dos amistosos con Wehen Wiesbaden de la tercera división y uno más contra Rottach-Egern, de las categorías inferiores.

Previo al partido, el director técnico Vincent Kompany anticipó que está trabajando en la preparación física de cada jugador, teniendo en cuenta que cada caso es diferente y se necesita monitorear cada estado físico y futbolístico.

"Cada uno vuelve en un momento diferente; algunos vienen de una rehabilitación y queremos integrarlos poco a poco. Es un rompecabezas que tenemos que resolver», explicó el entrenador: «Pero conseguiremos la seguridad necesaria en el partido y la forma física, de eso estoy seguro. Es un rompecabezas, pero no es imposible. ¡Tenemos mucha confianza!", dijo el entrenador.