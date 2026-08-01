Luis Díaz cambió de look: así llegó a los entrenos del Bayern Múnich

Este sábado 1 de agosto, el extremo izquierdo Luis Fernando Díaz Marulanda se unió a los entrenamientos de pretemporada de su actual club, el poderoso Bayern Múnich de Alemania.

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Lucho retornó a Alemania

El exjugador del Junior de Barranquilla llegó a las prácticas tras unas cortas vacaciones y tras haber estado con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Muchos hinchas del Bayern Múnich reaccionaron positivamente al ver con la indumentaria del club al extremo izquierdo, que fue titular para Kompany en la temporada inmediatamente anterior.

El nuevo look del colombiano

También hubo múltiples reacciones por el nuevo look con el que llegó el exfutbolista del Liverpool de la Premier League de Inglaterra. Lucho arribó a las prácticas con el cabello pintado, estilo platinado.

Muchas personas han comentado en las diferentes redes sociales sobre el cambio de look del guajiro. Temporada nueva, look nuevo. A Lucho se le vio muy sonriente en su retorno al Bayern Múnich de Alemania.

Lo que dice el Bayern

El colombiano partió con el equipo a una gira de pretemporada, cabe mencionar. “¡Rumbo a Jeju y Hong Kong! El FC Bayern emprendió este sábado su viaje con motivo del Audi Summer Tour 2026. Hasta el miércoles 5 de agosto, el campeón récord alemán permanecerá en la isla surcoreana de Jeju. Posteriormente, la expedición viajará a Hong Kong, donde permanecerá hasta el sábado 8 de agosto. La lista de viajeros está compuesta por 26 jugadores, entre ellos Luis Díaz, Konrad Laimer y Josip Stanišić, que este mismo sábado se incorporaron a la pretemporada del equipo”, anunció el equipo.



“No forman parte de la expedición Serge Gnabry, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Lennart Karl y Bryan Zaragoza, que continúan trabajando en sus respectivos planes individuales de recuperación”, añadió.





