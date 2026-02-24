Jesurún explicó el interés de Boca por fichar a Néstor Lorenzo

Este martes 24 de febrero, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) inaugurará un nuevo Centro de Alojamiento y Alto Rendimiento para las selecciones Colombia, un recinto que tendrá lugar en Alameda del Río, Barranquilla.

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, está en Barranquilla y previo a la presentación de la nueva sede concedió una entrevista para Win Sports donde habló entre otras cosas del técnico Néstor Lorenzo y el rumor de que Boca Juniors lo tiene en su radar para asumir la dirección técnica del equipo ‘Xeneize’.

Jesurún fue contundente ante el interés de Boca por fichar a Néstor Lorenzo

Desde hace un par de días corrió una información en territorio argentino donde Néstor Lorenzo hacía parte de una lista de entrenadores que Boca Juniors tendría en su radar para reemplazar a Claudio Úbeda, actual DT del cuadro ‘Xeneize’.

Los reportes indicaban que había prioridad para contratar al técnico de la Selección Colombia, por eso, Ramón Jesurún fue consultado sobre esta situación y dejó claro que es normal que un entrenador con proceso exitoso tenga ofertas de otros clubes o selecciones, sin embargo, añade que hay un compromiso del argentino con el equipo ‘Tricolor’.

“Cuando los técnicos son exitosos, es normal que lleguen ofertas, aquí hay una solidez del profesor con nosotros, un compromiso firme, conociendo al profe como creo lo conozco no tiene nada más en mente que su Selección Colombia para el Mundial de Fútbol, no tiene nada diferente en la cabeza”, aseguró Jesurún.

La situación en México es “dolorosa”

El alto directivo también se refirió a la difícil situación que vive México luego de que el narcotraficante ‘El Mencho’ fuera capturado (posteriormente falleció) y se generara una ola de violencia en varias ciudades de ese país como represalia de los grupos subversivos a esa acción del gobierno, algo que deja incertidumbre sobre la realización de partidos del Mundial en ese territorio.

“Es un tema doloroso, debemos ser solidarios con el país hermano, yo creería que eso se va a solucionar, estamos muy contentos de que nuestros dos primeros partidos sean allí”, dijo confiado Jesurún sobre la solución del problema.

