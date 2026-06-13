Jesurún reveló la razón por la que Julián Quiñones no lo convocaron a la Selección Colombia

La Copa Mundial 2026 comenzó de buena manera y, aunque la Selección Colombia no ha debutado de manera oficial se roba todas las miradas tras su presente deportivo, los resultados de los últimos partidos preparatorios y finalmente por la gran cantidad de figuras que forman parte del equipo, aunque hay un colombiano que no precisamente forma parte de la 'tricolor' y que es protagonista.

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Julián Quiñones es el hombre del momento en el Mundial 2026 tras el gran debut que tuvo con la Selección de México y en el cual se reportó con gol, pero también porque se empezaron a dar muchos predicamentos con respecto a por qué no estuvo con la Selección Colombia, a lo cual respondió el presidente de la FCF, Ramón Jesurún.

Julián Quiñones si fue llamado a la Selección Colombia

Julián Quiñones quedó inscrito en la historia de la Copa Mundial de 2026 al marcar el primer gol del torneo. El delantero de México abrió el marcador apenas a los nueve minutos del compromiso ante Sudáfrica, confirmando su gran momento futbolístico y convirtiéndose en uno de los nombres más comentados del arranque de la competencia.

Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Nariño, por lo que muchos aficionados se preguntan por qué no representa a la Selección Colombia. Frente a esta situación el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, fue claro y reveló realmente qué fue lo que pasó.

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Jesurún dio a conocer que en realidad si hubo acercamientos con el delantero nacionalizado mexicano desde hace bastante tiempo e incluso se intentó hacer un último esfuerzo antes del Mundial, pero Quiñones ya tenía una decisión tomada y era jugar con México, lo cual decidieron respetar.

"A Julián Quiñones el técnico mismo lo llamó, lo convocó e inicialmente dijo que si. Después él llamó y dijo que no, que prefería jugar con la Selección de México. Siempre estuvo en el radar del profesor Néstor Lorenzo, pero su decisión personal era que prefería jugar con México y hay que respetarla".

Cristhian Mosquera también le dijo que no a Selección Colombia

Jesurún también aprovechó para hablar sobre el caso de otra de las jóvenes promesas del fútbol colombiano, pero que ha logrado brillar con la Selección de España, Christian Mosquera, quien a pesar de su corta edad ha logrado destacar con Arsenal y llamar la atención de la selección europea, en la cual quiere continuar en un futuro.

"Con Mosquera pasa lo mismo con la Selección de España, aunque él finalmente no fue convocado. Allá estuvo Amaranto Perea conversando con él, pero el jugador dijo claramente que su sueño era jugar con España, entendible porque él nació allá, creció allá, se desarrolló allá. En forma contundente ha sido muy claro el acompañamiento, el pedido del cuerpo técnico hacía ellos y la decisión por la cual no están aquí es única y exclusivamente ha sido por su decisión".

¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo K. El encuentro se disputará en el Estadio Azteca (actualmente denominado Estadio Banorte) en Ciudad de México sobre las 21:00 hora Colombia.