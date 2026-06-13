Escándalo en el Mundial tras millonario robo a la Selección de Inglaterra

El 11 de junio de 2026 inició una de las ediciones más importantes de la Copa del Mundial y desde entonces la fiesta ha sido absoluta, con grandes espectáculos deportivos, jugadas, goles y los primeros movimientos en las tablas de posiciones.

Sin embargo, en medio de los festejos y la emoción del fútbol quedaron a un lado, ya que se vivió un inesperado contratiempo en la antesala del debut de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras un masivo robo en sus camerinos.

Inglaterra sufre robo en medio del Mundial

El equipo comandado por Thomas Tuchel sufrió un inesperado hecho en Estados Unidos, siendo víctima del robo de parte de su equipamiento de entrenamiento mientras era trasladado hacia su campamento base en Kansas City.

Según los reportes conocidos hasta el momento, el robo ocurrió cuando un vehículo que transportaba el material deportivo desde el campamento de preparación en Florida hasta el Swope Soccer Village, sede de entrenamientos de Inglaterra durante la fase de grupos, fue forzado por delincuentes.

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Entre los elementos sustraídos se encontraban guayos, balones oficiales, material de trabajo para las sesiones tácticas y otros implementos utilizados por el cuerpo técnico y los jugadores.

El incidente generó preocupación dentro de la delegación inglesa y obligó a las autoridades locales a iniciar una investigación de inmediato. La noticia causó gran impacto debido a la proximidad del estreno de los ingleses en el Mundial.

Inglaterra tiene programado su primer partido frente a Croacia y el cuerpo técnico esperaba desarrollar con normalidad las últimas prácticas antes del compromiso.

¿Cuándo es el partido de Inglaterra vs Croacia en el Mundial?

El partido entre Inglaterra y Croacia por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026 se disputará el:

Miércoles 17 de junio de 2026

Dallas Stadium (Arlington, Texas, Estados Unidos)

4:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos) / 3:00 p. m. hora local de Dallas y de Colombia.

Fixture de Inglaterra en el Mundial 2026