Jhohan Romaña la mandó cambiada: confirman su próximo equipo hasta 2030

Sin duda alguna, una de las grandes figuras de Colombia es nada más ni nada menos que el defensor central de San Lorenzo, Jhohan Romaña. La seguridad defensiva demuestra a un jugador muy sólido, pero que todavía no le alcanza para ganar un puesto en las convocatorias habituales de la selección.

Por sus buenas sensaciones, Jhohan Romaña ha estado en el radar de grandes instituciones con mercado en Argentina. El zaguero de San Lorenzo tuvo el interés por parte de River Plate y de Boca Juniors. Las cosas parecían agilizarse con el cuadro riverplatense, pero nunca llegaron a un acuerdo.

Su futuro no seguirá en Argentina. Jhohan Romaña se prepara de cara a una nueva liga en el segundo semestre del 2026. San Lorenzo lo venderá, pese a tener contrato todavía hasta el 31 de diciembre de 2026. León de México será su próximo equipo.

CLUB LEÓN ACORDÓ EL FICHAJE DE JHOHAN ROMAÑA

Con 27 años, Jhohan Romaña ha llamado la atención en Boca Juniors y River Plate. Sin embargo, no solo lo han buscado en estos dos clubes, sino que también apareció la Liga MX como su nueva competencia. Romaña firmará hasta el 30 de junio de 2030, de acuerdo con César Luis Merlo.

Jhohan Romaña dará el salto a una liga que normalmente les tiende la mano a los jugadores colombianos. Tanto el defensor como el equipo mexicano acordaron todas las condiciones personales para hacer oficial este traspaso. En próximos días, se espera que el equipo y el futbolista lo haga oficial.

Inicialmente, Jhohan Romaña va a firmar su contrato por cuatro años hasta 2030. León aprovechó que a Boca Juniors y River Plate se les pasó el tiempo para considerar una negociación y a un acuerdo definitivo.

RIVER PERDIÓ A OTRO COLOMBIANO

Desde el mercado pasado, River Plate inició las primeras conversaciones con el entorno del jugador, pero nunca hubo un acuerdo entre las partes para definir su llegada al conjunto riverplatense. En este nuevo libro de pases tenían otras prioridades en la competencia.

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River Plate se decantó por un delantero por encima de un defensor central. Ficharon a Rafael Santos Borré, entre otros jugadores y se dejaron ganar la pelea por León que fue el último equipo en demostrar su interés en contratar a Jhohan Romaña. Boca Juniors también se durmió en el sentido de querer fichar al oriundo de Apartadó, Antioquia.

Bajo este escenario, Jhohan Romaña tendrá su primera experiencia en la Liga MX. El defensor central ya había estado en Medellín, Guaraní, Austin FC, Olimpia y San Lorenzo. A sus 27 años, el zaguero cuenta con 192 partidos disputados, tres goles y tres asistencias.