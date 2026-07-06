Suiza se sincera sobre Colombia: “El partido más difícil del Mundial”

Siguen las emociones del Mundial para la Selección Colombia que enfrentará nada más ni nada menos que a Suiza en un vibrante partido lleno de figuras importantes como Granit Xhaka, Denis Zakaria, Manuel Akanji, y en el conjunto sudamericano, Luis Díaz, James Rodríguez que no han estado a la altura y que deben reaccionar en este duelo crucial.

Un vibrante partido en el que una derrota significará el final de la experiencia mundialista. Colombia sueña con llegar a un sexto partido por primera vez en su historia, y Suiza también quiere llegar a cuartos de final, algo que no sucede desde 1954 en su propio Mundial.

Colombia ya enfrentó a una selección europea con un empate sin goles contra Portugal. Durante los 90 minutos tuvieron más oportunidades de gol para poder anotar y vulnerar el arco de Diogo Costa. Suiza será un nuevo enfrentamiento en el que tendrán que sacar el resultado adelante. Los suizos advierten a los sudamericanos con la forma como se debe jugar el partido.

“EL PARTIDO MÁS DIFÍCIL DE ESTE MUNDIAL PARA NOSOTROS”; JASHARI, JUGADOR DE SUIZA

Suiza llegó a esta fase de octavos de final después de clasificar líder de su grupo con un empate frente a Catar, y dos victorias contra Bosnia y Herzegovina y ante Canadá. En dieciseisavos de final dejaron atrás a Argelia. Con comodidad clasificaron a esta instancia y quieren dar un golpe en la competencia.

Ardon Jashari, jugador del Milan afirmó que este será el juego más complicado del Mundial, por lo menos en el camino que han trazado, “son un equipo dinámico que juega con agresividad. Será el partido más difícil de este Mundial para nosotros. Tenemos que contrarrestar eso y jugar a nuestro estilo. No hay un favorito”.

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Para los suizos no será para nada sencillo, además de tener que afrontar un reto en un estadio que seguramente estará a reventar con camisetas amarillas apoyando a la Selección Colombia. Ardon Jashari y Rubén Vargas le ponen la cara a este vibrante juego y anuncian cómo deben jugarle a los sudamericanos.

“PODRÍA HABER PROVOCACIONES”; SUIZA ALERTA FRENTE A COLOMBIA

A la Selección Colombia como equipo sudamericano lo tienen en Europa como un equipo agresivo y que puede haber algunos detalles de provocaciones que pueden caldear los ánimos de un partido y marcar el camino de lo que puede ser este enfrentamiento.

Bajo ese panorama, Ardon Jashari afirmó que, “los equipos sudamericanos son muy emotivos. Podría haber provocaciones”. Esto también sale a la luz después del partido entre Paraguay y Francia en el que los paraguayos intentaron provocar de todas las formas a los franceses, sobre todo con Kylian Mbappé.

Rubén Vargas también indicó que están listos para lo que venga ante Colombia, sabiendo las circunstancias del partido, “habrá muchos colombianos en el estadio (…) Puede que haya algunas provocaciones. Tenemos que estar preparados para eso. Sin duda, estamos listos”.

EL PLAN DE SUIZA PARA ENFRENTAR A COLOMBIA

Después de las clasificaciones de Suiza y de Colombia frente a Argelia y Ghana, el entrenador suizo, Murat Yakin dedicó algunas palabras sobre lo que será este encuentro ante los colombianos. Además, dejó claro que ha seguido de cerca a su rival en los octavos de final.

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Murat Yakin indicó que la intensidad puede ser determinante, “seguimos muy de cerca el partido entre Colombia y Ghana y nos complace que ya se haya definido a nuestro próximo rival. Colombia es un equipo con mucha calidad futbolística. Son técnicamente fuertes, tienen jugadores de ataque rápidos y creativos, y pueden ser peligrosos en cualquier momento gracias a su intensidad”.

Además, reveló el plan que no cambiará mucho después del partido de dieciseisavos de final, “como hicimos contra Argelia, debemos actuar con madurez y solidaridad, y jugar con valentía a nuestro estilo. En un partido de octavos de final, los pequeños detalles suelen marcar la diferencia. Estamos ilusionados con este reto. El ambiente en el estadio será fantástico”.