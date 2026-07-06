América tendría nueva baja internacional para el 2026-II: anuncian préstamo

Quedan poco más de veinte días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II y mientras tanto, los diferentes clubes están armando sus plantillas pensando en pelear por objetivos como sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales o bien salvarse del descenso con la dificultad de algunas instituciones.

Uno de los clubes que necesita llegar a las fases finales y ser protagonista es nada más ni nada menos que el América de Cali. Los escarlatas le dieron la confianza a David González que seguirá en la institución sin importar la caída en los Play-Offs en una penosa participación contra Independiente Santa Fe.

Ante esta razón, el club ya está pensando en armar a su equipo para afrontar el segundo semestre. América ya ha confirmado algunas incorporaciones y bajas para el 2026-II con la necesidad de pelear por llegar a fases finales. De hecho, ya se habla de la salida de Darwin Machis.

CARABOBO ACELERA POR FICHAR A DARWIN MACHIS

En enero de 2026, Darwin Machis llegó a Colombia para firmar su contrato con el América de Cali. El venezolano ha tenido experiencia en clubes de España como el Granada, Valladolid, Leganés, Cádiz, entre otros equipos.

Con mucha ilusión, el extremo de Venezuela había llegado a la institución, pero la poca regularidad y los pobres rendimientos complicaron bastante a Darwin Machis que empezó a perder confianza en el club por parte de los hinchas y de David González.

Darwin Machis disputó poco más de 19 partidos en América y no pudo anotar ningún gol. Dio dos asistencias en todas las competencias contando Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. Recibió una tarjeta roja que también contribuyó a que no dejara buenas sensaciones en este primer semestre.

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América tomaría una decisión contundente con el extremo. Pues, todo parece indicar que el club escarlata no tendría en cuenta a Darwin Machis y ya negocia con otro equipo. De acuerdo con información de Felipe Sierra, Machis jugará en Carabobo de Venezuela.

La idea es poder acordar un préstamo. Darwin Machis firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y solo cumplió con un semestre su respectivo vínculo. Aunque seguirá ligado al América por sus derechos deportivos, su rumbo continuará en su país con Carabobo.

EL MERCADO DE FICHAJES DEL AMÉRICA PARA EL 2026-II

América es uno de los clubes que más se ha movido para convencer a su hinchada y para lograr esa simpatía que necesitan los aficionados. Los escarlatas saben que para ello, tendrán que sellar el paso a los cuadrangulares y a una final que escasea desde hace seis años.

Yhormar Hurtado fue uno de los primeros fichajes del club. Además, América también trajo a Luis Quiñones que viene de México con títulos en Tigres UANL. También llegaron a un acuerdo con Juan Pablo Montoya, arquero que viene de ser campeón con Envigado del Torneo BetPlay para cubrir la salida de Jorge Soto.

Yani Quintero, procedente del Deportivo Cali también firmó contrato con la institución escarlata. Brayan Córdoba, defensor central que viene del Cúcuta y que ya había pasado por el América tendrá una nueva oportunidad en el conjunto vallecaucano.

El América sigue pensando en armar un equipo competitivo para todos los objetivos que tienen en el 2026-II con la Liga BetPlay y la Copa BetPlay como los intereses. A David González no le van a perdonar si no trae a jugadores prestigiosos y por eso estaban intentando con Alex Valera de Universitario de Deportes y de la selección de Perú.