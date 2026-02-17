¡San Lorenzo celebra! Jhohan Romaña ya tiene fecha de regreso

El presente de San Lorenzo de Almagro en el Torneo Apertura no es el mejor, el Ciclón no despega, ni en resultados, ni en funcionamiento, la reciente derrota en el clásico contra Huracán y el empate frente a Unión de Santa Fe dejó en evidencia sus limitaciones ofensivas.

Los colombianos Jhohan Romaña y Diego Herazo viven diferentes realidades: Romaña, pieza habitual en defensa. Herazo ya marcó en el torneo, pero el equipo depende la inspiración individual para convertir.

El técnico Damián Ayude fue claro: necesita un delantero más. La dirigencia aún cuenta con dos cupos tras las salidas de jugadores al exterior y analiza opciones para reforzar el ataque. Mientras tanto, el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto asoma como una obligación para frenar la racha y recuperar confianza.

Romaña inició su carrera profesional en Independiente Medellín en 2016 y luego tuvo pasos por Guaraní de Paraguay y Austin FC de la MLS. En 2023 regresó al fútbol paraguayo para vestir la camiseta de Olimpia, donde firmó una temporada sobresaliente que impulsó su llegada al Ciclón.

Pese a las ofertas recibidas, el atacante decidió permanecer en San Lorenzo y ratificó públicamente su compromiso con el club, destacando el respaldo del cuerpo técnico y su deseo de seguir compitiendo y aportando goles en Almagro.

El defensor colombiano sufrió la lesión durante la victoria ante Central Córdoba, cuando debió abandonar el campo a los 41 minutos del primer tiempo. La imagen del zaguero tocándose la parte posterior de la pierna encendió las alarmas en el Nuevo Gasómetro y el diagnóstico terminó de despejar cualquier esperanza.

Jhohan Romaña, uno de los pilares de la defensa del Ciclón, se recupera del desgarro

Su retorno es una noticia alentadora para el técnico Damián Ayude, quien busca recomponer al equipo tras una derrota y un empate. Romaña, considerado uno de los pilares defensivos del equipo, sería inicialista este jueves contra Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro.

Medios argentinos aseguraron que Jhohan Romaña, uno de los pilares de la defensa del Ciclón, comenzó a intensificar los trabajos en campo para terminar de dejar atrás el desgarro sufrido en el triunfo 1-0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero. Este lunes pudo entrenar a la par de sus compañeros y no sintió molestias.