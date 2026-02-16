¡Espectacular triunfo! Millonarios sonríe en el arranque de la Liga

Millonarios comenzó la Liga Femenina con autoridad, eficacia y buen manejo de los tiempos en la Liga Femenina BetPlay Dimayor al imponerse 2-0 frente a Orsomarso SC Femenino en el estadio Metropolitano de Techo.

Lea también Juan Fernando Quintero brilla en Argentina: impresionante registro alcanzado

La entrenadora de Millonarios, Angie Vega aseguró antes de comenzar el campeonato: “Algo que nos hemos propuesto es ser más equilibrados. El año pasado terminamos terceros como el club que más goles hizo. El gol diferencia nos perjudicó. Para este año nos propusimos tener más oficio en lo defensivo, control de los partidos. En la medida que estas jugadoras se han adaptado, ese juego interior que es importante. Han venido sumando”.

Cambios en el formato del campeonato: estructura de la Liga Femenina 2026

Fase I: Todos contra todos más una jornada de clásicos.

Fase II: Cuadrangulares con los 8 mejores equipos clasificados, distribuidos en dos grupos de cuatro equipos. Cada grupo jugará un formato de todos contra todos a ida y vuelta.

Fase III: Semifinales a ida y vuelta, enfrentando al primero del Grupo A contra el segundo del Grupo B (1A vs. 2B) y al primero del Grupo B contra el segundo del Grupo A (1B vs. 2A).

Fase IV: Gran final a ida y vuelta entre los ganadores de las semifinales.

El conjunto embajador salió decidido a marcar condiciones desde el inicio y encontró recompensa al minuto 27. Isabela Sánchez apareció en el área para romper el cero y encaminar un partido que, hasta ese momento, se disputaba con intensidad en la mitad del campo. El gol le dio tranquilidad al equipo capitalino, que comenzó a manejar la posesión con mayor criterio y a generar opciones claras en el frente de ataque.

Triunfo 2-0 contra Orsomarso: Millonarios comenzó con victoria en la Liga Femenina

Recién comenzada la segunda parte, al minuto 49, Kelly Restrepo amplió la ventaja con el 2-0 definitivo. La anotación terminó por inclinar la balanza a favor de Millonarios, que supo administrar el resultado con orden defensivo y circulación inteligente del balón.

Lea también Prográmese con la Champions: así se juegan los dieciseisavos de final

El estreno dejó buenas sensaciones ante su afición en el estadio Metropolitano de Techo. Con tres puntos en el bolsillo, el equipo azul arranca con paso firme y empieza a perfilarse como protagonista en el campeonato.