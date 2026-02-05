Jhon Arias definió su nuevo equipo: "firmó precontrato"

El mediocampista colombiano Jhon Arias habría definido su futuro, teniendo en cuenta la información conocida en las últimas horas sobre su inminente regreso a la primera división de Brasil para jugar con el Palmeiras.

Según se detalló este jueves 5 de febrero, Arias firmó un precontrato con el histórico equipo de Sao Paulo, el cual aseguró de esta manera el fichaje del futbolista de 28 años.

Lea también Jhon Arias rechazó esta oferta de Brasil: fidelidad a Fluminense

Tras llegar a un acuerdo con el jugador de la Selección Colombia, los directivos de Palmeiras esperan cerrar todos los detalles y completar los trámites con el Wolverhampton.

El verdao habría pactado el fichaje de Jhon Arias a cambio de 25 millones de euros y además, el colombiano firmaría un contrato hasta finales de 2029.

Fluminense no pudo igualar la oferta de Palmeiras

El regreso de Jhon Arias a Brasil desatará polémica, principalmente en los hinchas de Fluminense, club en el que brilló el colombiano, en donde es considerado ídolo gracias a sus buenas actuaciones entre 2021 y 2025.

Sin embargo, al momento de ser transferido al Wolverhampton desde Fluminense se estableció una cláusula en la que se le permitía al equipo de Río de Janeiro igualar cualquier oferta que los 'Wolves' recibieran por Arias.

A pesar de querer repatriar a Jhon Arias, Fluminense no pudo igualar la propuesta.

Lea también Jhon Arias regresará a Brasil: hay decisión entre Palmeiras y Fluminense

Jhon Arias no pudo brillar en Wolverhampton

El colombiano Jhon Arias no pudo brillar en su primera experiencia en Europa con el Wolverhampton.

Y es que el mediocampista ofensivo no pudo consolidarse como titular y adicionalmente los 'Wolves' están en la última posición de la Premier League con gran posibilidad de perder la categoría.