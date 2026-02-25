Jhon Arias y un partido con mucho sentimiento: enfrentará a Fluminense

Jhon Arias fue uno de los jugadores que sorprendió en este mercado de fichajes. El colombiano estuvo apenas 6 meses en la Premier League, sin lograr mostrar su mejor potencial con el Wolverhampton. Se habló mucho de su salida de Inglaterra, con retorno a Brasil y con la opción de volver a Río de Janeiro.

Sin embargo, en el tema de negociaciones, Palmeiras sacó ventaja y se quedó con el fichaje del colombiano. En su momento, Jhon Arias lo expresó “No es un adiós, es un hasta pronto” ahora, ese hasta pronto se convertirá en un partido aparte para Jhon Arias y para Fluminense: se enfrentará al equipo que lo vio surgir en el Brasileirao.

Jhon Arias ya debutó con Palmeiras, dejando buenas sensaciones y demostrando que los directivos del club no se equivocaron en el momento de ficharlo. Y es que el mismo entrenador del cuadro verde, quien hace unas semanas afirmó que no fue pedido suyo, ahora se mostró complacido con la llegada del colombiano “Primero, quiero agradecer a la presidenta por fichar a un jugador de este nivel”.

Apenas se han disputado 3 fechas del Brasileirao y Palmeiras es líder con 7 unidades, ganando esa posición por gol diferencia. Este miércoles, sobre las 7:30 p.m. hora de Colombia, Jhon Arias tendrá un partido especial: cruzándose con Fluminense.

Jhon Arias, el reto de enfrentar a Fluminense

Palmeiras y Fluminense se enfrentarán en el Allianz parque, casa del verdao. Sin duda alguna será un juego especial, pues Jhon Arias se fue del elenco de Río de Janeiro como ídolo. Además, el regreso al Brasileirao, a uno de los rivales directos, no gustó para nada en los aficionados del Flu.

Las palabras de Jhon Arias en su llegada a Palmeiras

Jhon Arias se mostró complacido con su llegada al Palmeiras, siendo consciente que esa decisión no gustaría en Fluminense “El fútbol es dinámico, y Palmeiras fue el club que me abrió esta posibilidad dentro de mi realidad”.

Adicionalmente, reveló que Flamengo lo buscó, pero por respeto al club que lo potenció en Brasil, la rechazó “Por respeto al Fluminense, rechacé la oferta del Flamengo. Es un rival directo, un equipo diferente. Pero estoy contento de estar aquí. El Palmeiras me da todo lo que un deportista necesita para luchar por títulos; es una potencia mundial. Tengo esa convicción”.