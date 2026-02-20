Jhon Arias recibió la mejor noticia en Palmeiras: se acerca su debut

Mucho se ha hablado del presente y el futuro de Jhon Arias en un 2026 en el que arrancó con el Wolverhampton el comienzo del año, pero su continuidad en el elenco inglés no iba a durar. Los ingleses accedieron a vender al colombiano que buscó nueva suerte en Sudamérica.

El futuro de Jhon Arias estaba ligado al fútbol brasileño. Y es que, el jugador oriundo de Chocó tomó la oferta del Palmeiras de Brasil, algo que no caló para nada bien en Fluminense en donde fue ídolo y referente de la institución.

Jhon Arias sumó sus primeros entrenamientos con el Palmeiras en una semana en la que el volante esperaba recibir su primera convocatoria, justo antes de un vibrante partido del Brasileirao en el que su equipo recibirá la visita del Fluminense, el primer reto será nada más ni nada menos que en el Campeonato Paulista en donde enfrentará al Capivariano.

ABEL FERREIRA TENDRÁ EN CUENTA A JHON ARIAS EN EL CAMPEONATO ESTADUAL

Afortunadamente, el volante chocoano fue inscrito como uno de los jugadores disponibles para el Campeonato Paulista que afronta los cuartos de final. Palmeiras se mide con Capivariano en un juego en el que, en el papel, debe ganar el ‘Verdao’. Cada partido tiene lo suyo y este primer reto será el punto de partida para Jhon Arias.

Con el aval de la competencia que permitió que Jhon Arias fuera inscrito, y con las ilusiones a tope de Palmeiras en conseguir la clasificación para las semifinales, el volante que llegó del Wolverhampton tendrá que demostrar por qué la presidenta Leila Pereira lo pidió.

Días antes de su llegada al club brasileño, Abel Ferreira afirmó que no pidió al colombiano y que era una elección por parte de la presidenta. Esto dio pie para un montón de malas noticias especulando que no lo iban a tener en cuenta. Sin embargo, el entrenador tomó una primera decisión con el futbolista.

De acuerdo con información de Bolavip Brasil, “la principal novedad es la presencia del colombiano Jhon Arias, quien está inscrito para la competición y entrena con normalidad con el equipo. Si bien está disponible, se espera que el número 11 comience el partido desde la banca y pueda ser utilizado durante el encuentro”.

Bajo ese panorama, el medio indicó que esta sería la alineación, a la espera de que Jhon Arias pueda debutar en el segundo tiempo, “se espera que Palmeiras presente la siguiente alineación: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo y Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio y Allan; Flaco López y Vítor Roque”.