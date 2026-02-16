Jhon Arias tendría nueva fecha de debut en Palmeiras: aceleran su estreno

Sin duda alguna, la llegada de Jhon Arias al Palmeiras genera mucha expectativa en Brasil. El volante que jugó en Fluminense había dicho tras salir del club carioca que, si regresaba a suelo brasileño, iba a ser solo al cuadro de Río de Janeiro. No le fue muy bien en Inglaterra y recaló en Brasil, pero firmando con el ‘Verdao’.

Los aficionados del Fluminense lo tildaron como traidor mientras se espera por su estreno con el Palmeiras. De hecho, en el Brasileirao podría ser nada más ni nada menos que contra su exequipo. Pero, su debut podría ser antes de tiempo y no en la Serie A, sino en el Campeonato Paulista.

También hay que ver la decisión que tomará el entrenador portugués, Abel Ferreira, después de que el director técnico afirmara que él nunca pidió el fichaje del colombiano y que su llegada se dio por pedido de la presidenta, Leila Pereira.

Jhon Arias mantuvo en su presentación que está listo físicamente, pero que es consciente con cualquier medida que puedan tomar desde el director técnico o los directivos para los siguientes retos. El próximo será en el Campeonato Paulista antes del Brasileirao.

¿CUÁNDO DEBUTARÍA JHON ARIAS EN EL PALMEIRAS?

Físicamente, Jhon Arias tiene que estar al tope para ser titular en el Palmeiras. Su llegada podría ser esencial para tomar le lugar de Raphael Veiga que se fue de la institución hace unos meses. Habrá que esperar las decisiones de Abel Ferreira, que, según dijo en rueda de prensa, no pidió al colombiano.

El estreno de Jhon Arias podría ser antes de ese encuentro entresemana contra el Fluminense en el Allianz Parque por el Brasileirao. Sus primeros minutos, sea como suplente o titular sería el fin de semana en el Campeonato Paulista ante Capivariano. El preparador físico del ‘Verdao’, Joao Martins indicó que el jugador entrenó en sus dos primeras sesiones de cara al Paulista.

Joao Martins afirmó que, “respecto a Arias, entrenó ayer y hoy. Llegó en buenas condiciones, pasó cuatro días atendiendo asuntos personales antes de finalmente venir. Ya está integrado y, si todo va bien, estará a disposición del entrenador para los cuartos de final”.

Este partido ante el Capivariano será por los cuartos de final del Campeonato Paulista. Jhon Arias podría ser suplente en este encuentro y esperar por un lugar en la nómina titular, ya sea en ese primer duelo del Brasileirao ante Fluminense, su exequipo en Brasil.

LA RAZÓN PARA LLEGAR A PALMEIRAS

Aunque aparecieron esas declaraciones del entrenador portugués, Jhon Arias lo desmintió todo, “conversé varias veces con Abel en medio de la negociación, me explicó dónde podría contribuir, soy un jugador que me puedo actuar en varias posiciones del campo y estoy aquí para ser un jugador más y ser mucho mejor”.

Además de esas declaraciones, el colombiano también comentó por qué tomó la oferta de Palmeiras, “tenía ese deseo de volver para ser campeón, de volver a tener un gran nivel, de estar en el Mundial y Palmeiras es el club que me brinda esa garantía. Todo el mundo sabe que por el respeto que le tengo a Fluminense rechacé la oferta de Flamengo, rival directo y diferente”.

Pese a que tomó la oferta de 25 millones de euros de Palmeiras y no la de Fluminense que había puesto 20 millones, reveló que también hizo sacrificios por amor a su exequipo de Brasil, “nada cambió, le tengo gran respeto a Fluminense, tengo una historia muy grande allá que todo el mundo conoce. También saben que el fútbol es muy dinámico y Palmeiras fue el club que me abrió la posibilidad dentro de mi realidad y lo que yo necesitaba en este momento de mi carrera”.

Dejó una conclusión clara en el final de su presentación, “Palmeiras no está contratando el Jhon Arias de Fluminense, tal vez no existe ese Jhon Arias. La gente evoluciona, crece y madura cada día, Palmeiras me contrató por el jugador que soy”.