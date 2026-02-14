Jhon Arias confirmó razón ligada a la Selección Colombia para fichar por Palmeiras

La historia reciente de Jhon Arias suma un nuevo capítulo en el competitivo fútbol brasileño. El mediocampista ofensivo, reconocido por su desequilibrio y carácter competitivo, fue presentado oficialmente como refuerzo de Palmeiras, uno de los clubes más poderosos del continente. Su llegada no solo despierta expectativa por su talento, sino también por el mensaje que dejó en su presentación: “Quiero continuar con el buen legado de los colombianos en Palmeiras”.

La frase no fue casual. El ‘Verdão’ ha tenido en el pasado presencia cafetera que dejó huella y Arias entiende el peso simbólico de vestir esa camiseta. No se trata únicamente de sumar minutos o ganar títulos; el extremo asume el reto como una responsabilidad histórica. “Haciendo mi propia historia acá”, agregó, dejando claro que respeta la tradición, pero quiere escribir su propio camino en el Allianz Parque.

Aunque sumó participación en la exigente Premier League, el protagonismo fue irregular. Sin embargo, lejos de considerar ese paso como un retroceso, lo interpreta como aprendizaje.

Su regreso a Sudamérica, y particularmente a Brasil, representa una plataforma ideal para recuperar continuidad, confianza y protagonismo. En sus palabras, el club paulista le ofrece algo fundamental: “Palmeiras me brinda la garantía de estar en el Mundial”, una declaración que conecta directamente con su ambición de mantenerse en la órbita de la Selección Colombia de cara a la cita de 2026.

El plantel dirigido por Abel Ferreira se caracteriza por la intensidad táctica, la disciplina y la alta competencia interna. Ganarse un lugar no será sencillo. El entrenador portugués ha construido un equipo sólido, acostumbrado a disputar títulos locales e internacionales.

El reto deportivo es grande, pero también lo es la oportunidad. Palmeiras pelea cada temporada por el Brasileirão, la Copa y los torneos continentales, un escenario ideal para que un futbolista de vocación ofensiva brille. Arias destaca por su capacidad para romper líneas, su cambio de ritmo y su lectura en los duelos uno contra uno. Es un jugador que puede marcar diferencias en partidos cerrados, algo muy valorado en competiciones de alta presión.

Además, su conocimiento del fútbol brasileño juega a favor. Durante su etapa previa en ese país demostró adaptación cultural y competitiva. Ahora regresa con mayor madurez, recorrido internacional y la convicción de que este paso puede ser determinante en su carrera. No llega como promesa, sino como realidad consolidada que busca un nuevo impulso.r.

Para el público colombiano, su aterrizaje en el ‘Verdão’ genera ilusión. Cada actuación destacada en el exterior fortalece la imagen del balompié nacional y amplía la presencia tricolor en ligas competitivas. Arias entiende ese rol y lo asume con naturalidad. No habla de presión, sino de oportunidad. No promete cifras, promete compromiso.