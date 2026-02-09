No es para nada fácil convertirse en ídolo total de una institución brasileña que exige bastante a cualquier jugador, especialmente si es extranjero. Jhon Arias se ganó a todo el Maracaná y a la afición de Fluminense. El club le cumplió el sueño de jugar en Europa firmando con Wolverhampton, pero la historia duró poco en el ‘Viejo Continente’.

Arias había asegurado que, en caso de regresar a Brasil, solo quería volver a Fluminense. El cuadro ‘Tricolor’ puso sobre la mesa 20 millones, mientras que Palmeiras superó la oferta con 25 millones de euros que Wolverhampton aceptó. Se desvió de lo que había dicho cuando salió a Europa y tomó la opción del conjunto paulista.

En ese orden de ideas, en Brasil arrancará entre ojos, especialmente ante la afición de Fluminense que no le perdona este cambio. Jhon Arias explicó que su decisión de tomar a Palmeiras se dio porque, “vivo un momento importante de mi carrera. Sé el peso de mis palabras, de lo que digo y pienso. Al mismo tiempo, la vida y el fútbol son muy dinámicos. Considerando lo que realmente era posible en este momento, y lo que estaba en mis manos, necesitaba tomar decisiones”.

LA AFICIÓN DE FLUMINENSE SE DESPACHÓ CONTRA JHON ARIAS

Sin duda alguna, las palabras tienen un peso agregado, especialmente si no se cumplen las promesas. Jhon Arias se desvió de lo que había dicho anteriormente y llegó a un acuerdo con Palmeiras. Ya es nuevo jugador hasta 2029 y deberá enfrentar a Fluminense el 25 de febrero en el Allianz Parque.

En el mensaje de despedida de Jhon Arias al Wolverhampton hubo varios mensajes de críticas acerca de este movimiento y de esta oferta que tomó el colombiano firmando con Palmeiras. Lo califican como traición, catalogando a Arias como el ‘Judas’. De hecho, le escribieron “Judarias”, mezclando su apellido con Judas.

Un usuario escribió, “incluso tratamos de entender al profesional, pero es imposible respetar al hombre sin una palabra. Se fue prometiendo volver... al rival. La gratitud del aficionado tricolor valió mucho más que esta diferencia en el contrato, pero preferiste ser solo número en el elenco que el Rey que estuvo aquí. El ídolo está muerto. Volveré aquí para comentar de nuevo porque no me lo puedo sacar de la cabeza. El enojo de verte tirar una hermosa historia a la basura es inexplicable. La decepción tiene nombre y apellido. ¡Jhon Arias!”.

Otro escribió, “¡Decepción! ¡Los jugadores pasan, Fluminense se queda!”. Fluminense no pudo igualar o superar la oferta de Palmeiras y otros aficionados lo señalaron por traicionar la palabra de regresar a Río de Janeiro por una suma mayor de dinero.

Habrá que esperar su estreno con el Palmeiras en una etapa en Brasil donde le lloverán varias críticas de aficionados de Fluminense, especialmente por lo dicho cuando se fue a Europa.