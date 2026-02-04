América de Cali sigue trabajado en la conformación de su nómina para disputar la temporada 2026 en la que tratará de conquistar el título de la Liga BetPlay y tener una buena actuación en la Copa Conmebol Sudamericana.

Este

América firmó nuevo contrato a jugador

Se trata de la renovación del contrato del defensa central Nicolás Hernández, quien continuará vistiendo la camiseta.

Hernández firmó un nuevo vínculo hasta la temporada 2028 y de esta manera despejó todos los rumores de una posible salida del club.

Sobre el zaguero se había informado que podría salir a un club de Brasil, que pretendía sus servicios para la temporada 2026.

"América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que el jugador Nicolás Hernández extendió su vínculo contractual y continuará vistiendo nuestros colores"

Nicolás Hernández, figura de América

En la temporada 2026, Nicolás Hernández se ha afianzado como defensa titular indiscutido de América de Cali.

Hernández ha participado con buen registro en las victorias sobre Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó y en el empate con Once Caldas.

El zaguero se ha destacado al hacer pareja con el experimentado Marlon Torres, que regresó a América de Cali para la temporada 2026.