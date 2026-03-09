Falcao activó las alarmas en Millonarios: inesperada decisión previo al partido con Cúcuta

Las alarmas se encendieron en Millonarios FC luego de que el delantero Radamel Falcao García no apareciera en la lista de convocados para el partido frente a Cúcuta Deportivo por la décima fecha de la Liga BetPlay.

El compromiso está programado para disputarse el lunes 9 de marzo a las 6:20 p. m. en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín, escenario donde el conjunto azul buscará meterse al grupo de clasificcados.

¿Por qué Falcao no fue convocado en Millonarios - Cúcuta?

Sin embargo, la ausencia del histórico delantero colombiano ha generado inquietud entre los hinchas, pues su nombre no aparece entre los jugadores elegidos por el entrenador Fabián Bustos.

De manera extraoficial se ha mencionado que Falcao todavía no estaría completamente recuperado de una lesión, motivo por el cual el cuerpo técnico habría optado por no arriesgarlo en este compromiso del torneo local.

Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial que confirme el estado físico del delantero ni las razones exactas por las cuales no fue incluido en la convocatoria.

Cabe recordar que el Tigre venía de ser convocado recientemente para la serie frente a Atlético Nacional por la fase previa de la Copa Sudamericana.

En aquella ocasión, pese a estar en la lista del equipo, el experimentado atacante finalmente no tuvo minutos en el terreno de juego, lo que ya había generado algunas dudas sobre su condición física.

Lea también Anuncian la creación de un nuevo sindicato en el fútbol profesional colombiano

Por ahora, en el entorno del club y entre los aficionados se espera una comunicación oficial por parte de Millonarios que permita aclarar la situación del goleador y confirmar su proceso de recuperación.

Convocados de Millonarios vs Cúcuta Deportivo

Arqueros: Guillermo de Amores, Diego Novoa.

Defensas: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Édgar Elizalde, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás.

Mediocampistas: Carlos D. Quintero, David M. Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega.

Delanteros: Beckham Castro, Leonardo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera.