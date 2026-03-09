Anuncian la creación de un nuevo sindicato en el fútbol profesional colombiano

El fútbol colombiano podría entrar en una nueva etapa en materia de organización laboral de sus jugadores. Se conoció que existe la posibilidad de que se conforme un nuevo sindicato de futbolistas profesionales en el país.

La información fue revelada por el analista Carlos Antonio Vélez durante su espacio ‘Palabras Mayores’, emitido por RCN y Win Sports el pasado martes 3 de marzo.

Según explicó el comentarista, existe un grupo importante de futbolistas que estaría interesado en crear una nueva organización que represente formalmente a los jugadores profesionales del país.

Habrá un nuevo sindicato en el fútbol colombiano

“Hay un grupo de jugadores muy importante que quiere armar un verdadero y auténtico sindicato que sea legal y realmente actúe”, afirmó Vélez al cierre de su intervención, dejando abierta la posibilidad de que esta iniciativa avance en las próximas semanas.

¿Qué pasó con Acolfutpro?

El tema cobra relevancia luego de lo ocurrido con Acolfutpro, entidad que durante años ejerció como representación de los jugadores en Colombia.

En noviembre de 2025, el Ministerio del Trabajo de Colombia canceló la inscripción sindical de Acolfutpro, decisión que dejó a la organización sin reconocimiento formal como sindicato ante la autoridad laboral.

Pese a esta situación, Acolfutpro ha continuado realizando algunas de sus actividades, aunque actualmente no cuenta con la validez jurídica que exige el Ministerio del Trabajo para operar como sindicato.

La misión de Acolfutpro

La misión de la asociación ha sido “defender con firmeza la dignidad, derechos laborales, éticos y humanos de los futbolistas profesionales en Colombia, tanto hombres como mujeres”, aunque el proceso ha estado marcado por diferentes cuestionamientos e inconsistencias.

Ante la posibilidad de que se conforme una nueva organización sindical, entidades como la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol se mantienen a la expectativa de la figura que podría surgir en el corto plazo para representar oficialmente a los futbolistas del país.