DT de Palmeiras confesó que no pidió a Jhon Arias: fuertes declaraciones

Uno de los fichajes bomba en el mundo del fútbol fue el de Jhon Arias a Palmeiras, el cual ha generado todo tipo de reacciones en este lado del continente, teniendo en cuenta lo poco que duró el colombiano en Europa y la cantidad de dinero que pagó el cuadro carioca por el jugador de la selección Colombia.

Tras su oficialización como nuevo jugador de Palmeiras, Jhon Arias se ha convertido en tendencia en Brasil. En esta oportunidad, por las declaraciones de Abel Ferreira, entrenador del club y el cual contó detalles de la contratación del volante, las cuales han generado todo tipo de reacciones entre los seguidores y directivas del Albiverde.

DT de Palmeiras no pidió a Jhon Arias

En rueda de prensa, Abel Ferreria dejó claro que la contratación de Jhon Arias la hizo directamente la dirigencia, por lo que no fue consultado por la negociación del colombiano, afirmando que todo depende del scouting que realiza el departamento deportivo del club.

“Cuando hablamos de jugadores de este nivel, la contratación es de la presidenta, como ya lo he dicho. Contrataciones de scouting, de entrenador, jugadores como Vitor Roque, como Ríos, como Murillo y como Andreas, ahora Arias; estas son contrataciones de la presidenta, no hay duda”, aseguró el entrenador.

Además, el estratega aseguró que Jhon Arias tiene que empezar a jugar lo más pronto posible para que sea considerado como refuerzo en el club; mientras tanto, es que se acople rápidamente al trabajo del equipo y pueda ayudar a la institución en esta temporada y Copa Libertadores.

“Los jugadores son refuerzos cuando empiezan a jugar. Espero que él nos ayude dentro del campo; si el club lo anunció, es genial, porque necesitamos soluciones. Sé que están haciendo un gran esfuerzo”, finalizó.

¿Cuándo podría debutar Jhon Arias?

Tras las declaraciones de Ferreira, Arias llega con presión al cuadro carioca, el cual podrá contar con el colombiano en el juego contra Internacional el próximo jueves 12 de febrero. Sin embargo, todo dependerá de Abel Ferreira, quien será el indicado de confirmar si el volante estará convocado para este compromiso.