Jhon Arias protagonista en los Wolves: Gran inicio de año

El 2026 comenzó con señales muy positivas para Jhon Arias en Inglaterra. El colombiano no solo mantiene continuidad, sino que empieza a marcar diferencias en partidos oficiales, confirmando que su adaptación al fútbol inglés avanza a paso firme.

En la tercera ronda de la FA Cup, Wolverhampton encontró respuestas ofensivas y un rendimiento colectivo sólido, con un protagonista sudamericano que vuelve a levantar la mano en un torneo histórico.

Gol temprano y protagonismo ofensivo ante Shrewsbury

Jhon Arias fue clave en la goleada 6-1 de Wolves sobre Shrewsbury Town. El colombiano anotó el segundo gol del partido apenas dos minutos después del primero, tras una gran acción colectiva que terminó con un pase filtrado de Jørgen Strand Larsen y una definición precisa ante el arquero rival.

Ese tanto significó el segundo gol de Arias desde su llegada al fútbol inglés y confirmó su buen momento, pues ya se había reportado en la red el pasado 3 de enero frente a West Ham por Premier League. Su movilidad, lectura de juego y presencia en el área rival fueron constantes durante su tiempo en cancha.

Asistencia, desgaste y aporte pese al error

Más allá del gol, Arias también aportó una asistencia en el cuarto tanto del encuentro. Tras una buena conducción, combinó con Hwang y habilitó nuevamente a Strand Larsen, quien completó su hat-trick y terminó siendo la gran figura del compromiso.

El único lunar en su actuación fue un penalti cometido que permitió el descuento parcial de Shrewsbury. Sin embargo, Wolves reaccionó con autoridad y sentenció el partido con dos goles más en el tramo final, asegurando su clasificación a la cuarta ronda del torneo.

Jhon Arias continúa ganando terreno y confianza en Wolverhampton. Gol, asistencia y participación constante en el juego ofensivo confirman que el colombiano atraviesa un gran inicio de año y empieza a consolidarse como una pieza importante en el esquema del equipo. Con varios días de descanso por delante, su próximo reto será el regreso de la Premier League, donde buscará prolongar este buen momento ante Newcastle.