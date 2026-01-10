[Video] Jhon Arias hizo gol con Wolverhampton por la FA Cup

Jhon Arias volvió a ser protagonista en el fútbol inglés este sábado 10 de enero, luego de marcar gol en el compromiso entre Wolverhampton y Shrewsbury Town por la tercera ronda de la FA Cup.

El colombiano fue inicialista en el duelo disputado en condición de local y apareció temprano en el marcador, anotando el segundo gol de los Wolves cuando apenas transcurrían once minutos del primer tiempo.

La acción se originó tras una habilitación por el centro del campo, en la que Arias leyó bien el espacio y aceleró para quedar mano a mano con el portero rival dentro del área.

Con mucha serenidad, el chocoano definió tocando la pelota con la punta de su pie izquierdo ante la salida del arquero, enviando el balón al fondo de la red y desatando la celebración en el Molineux Stadium.

Video del gol de Jhon Arias por la FA Cup

De esta manera, Arias firmó su segundo gol desde su llegada al fútbol inglés, luego de haber marcado también el pasado fin de semana en la victoria 3-0 frente a West Ham por la Premier League.

El buen momento del colombiano se da en medio de una temporada complicada para Wolverhampton, que pese a su favoritismo en esta serie copera, tiene como principal objetivo enderezar su camino en el torneo local.

En la Premier League, los Wolves ocupan el último lugar de la tabla con apenas siete puntos tras 21 fechas disputadas, un panorama que obliga al equipo a sumar con urgencia en las próximas jornadas.

Arias, quien porta el dorsal ‘10’ en Wolverhampton, ha ido ganando protagonismo y confianza, convirtiéndose en una de las piezas más activas del frente ofensivo del equipo.

Con este rendimiento, el colombiano sigue enviando señales positivas de cara a la Selección Colombia, y todo apunta a que será tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en el camino rumbo al Mundial de 2026.