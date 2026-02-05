¿Cambio de plan con Jhon Durán? Fenerbahce pierde ficha clave y busca reemplazo

Sin duda alguna, mucho se ha hablado del futuro de Jhon Jáder Durán, un jugador polémico que el Fenerbahce de Turquía estaría pensando en cortar el préstamo con el Al Nassr y buscar nuevos aires, seguramente, afuera del cuadro saudí por ese malestar que generó mientras estuvo dentro de la institución.

Vea también: Programación de la quinta fecha de Liga Betplay 2026-I

La salida del antioqueño puede ser un hecho, pues el Fenerbahce ya se plantó y dejó entrever que quieren acabar el vínculo contractual buscando nuevas soluciones en el frente de ataque. Quedan cuatro meses para el Mundial y Jhon Jáder Durán debe sumar regularidad y marcar varios goles para ganarse un puesto en esos 26 cupos que tiene Néstor Lorenzo disponibles.

Seguramente las próximas horas serán definitivas para el futuro de Jhon Jáder Durán, sea en Turquía o en otro club. Se alcanzó a hablar de la Premier League y la Serie A interesadas, además del Zenit de San Petersburgo en quedarse con el colombiano. Por ahora, no hay nada concreto, pero en Turquía mandan cambiado todo el plan con Durán.

EL PLAN QUE TENDRÍA FENERBAHCE CON JHON JÁDER DURÁN

Hace unos días se le estaba buscando reemplazos a Jhon Jáder Durán, pero, en cuestión de horas, las cosas podrían cambiar drásticamente para Doménico Tedesco y para el colombiano. De tener un pie afuera, ahora la situación actual dejaría a Durán dentro de la institución.

Le puede interesar: Neyder Moreno se va del FPC: llega a histórico de la Liga de Argentina

El plan era cortar el vínculo del delantero, pero se confirmó que el atacante Youssef En-Nesyri saldrá del Fenerbahce con destino al Al-Ittihad de Arabia Saudita. Bajo ese sentido, la necesidad tendría que pasar a mantener al ex Chicago Fire, Aston Villa y Al Nassr como carta de ataque.

Jhon Jáder Durán podría quedarse ante esta salida de Youssef En-Nesyri que ya hace pensar al Fenerbahce posibilidades de ir al mercado de fichajes. De hecho, ya tendrían en la mira a un delantero para poder suplir al delantero de Marruecos.

Uno de los jugadores que han buscado en el mercado de fichajes es nada más ni nada menos que Darwin Núñez que juega en el Al Hilal, equipo que acaba de fichar a Karim Benzema. El uruguayo sería el reemplazo ideal del delantero colombiano y ya ha habido acercamientos, aunque la operación se ha ido diluyendo.

Montevideo Portal afirmó que, “Fenerbahce, que acaba de sumar al francés N’Golo Kanté y de vender a Youssef En-Nesyri a Al-Ittihad, busca un sustituto para el marroquí en la delantera y propuso un préstamo con opción de compra por Núñez, quien vería con buenos ojos el cambio de equipo pensando en recuperar su nivel de cara a la Copa del Mundo”.

Lea también: Kevin Castaño recibe portazo antes del Mundial: “Nunca jugó bien”

Tendrán sí o sí que buscar un delantero para suplir a Youssef En-Nesyri, pero, la salida del marroquí podría ayudar a que Jhon Durán se quede. Sin embargo, en Turquía se ha dicho que la actitud del colombiano es difícil y es la principal razón que daría con su salida.