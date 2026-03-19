Neymar, tras no ser convocado por Ancelotti: “Mí carrera está llegando a su final”

La no convocatoria de Neymar en la selección de Brasil para esta doble fecha FIFA en el mes de marzo ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores de la pentacampeona, pues todos esperaban que para los juegos preparatorios del Mundial estuviese la estrella del Santos de Brasil.

Una de las reacciones que más ha generado conmoción entre todos los seguidores de Brasil es la de Neymar, que por medio de su canal de YouTube dejó fuertes declaraciones y se confesó con todos sus seguidores, quienes inmediatamente replicaron las palabras del exjugador del Barcelona.

Neymar: “Mi carrera está llegando a su final”

En medio de una charla con todos sus seguidores, Neymar dejó claro que la Copa del Mundo del 2026 sería la última oportunidad para vestir la camiseta de Brasil en el torneo internacional, además de asegurar que su carrera como futbolista profesional estaría llegando a su final.

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“Obvio que este es mi último mundial. No sé si me veo mucho tiempo más en la selección de Brasil; mi carrera está llegando a su fin. Tenemos que saber eso. Yo siempre les digo a mis amigos y a mi familia: ‘Aprovechen a mirarme en los partidos porque esto va a terminar’. Yo puedo ayudar a la selección, sé de mis cualidades y sé de mi poder dentro del campo… quiero ir al mundial”, aseguró el jugador.

Cabe mencionar que Ancelotti nunca le cerró las puertas a Neymar para la selección de Brasil. Sin embargo, el actual estado físico del atacante no es el adecuado; además, las lesiones no lo han dejado brillar en Santos, razón por la que no fue tenido en cuenta para los juegos amistosos contra Croacia y Francia.

Ancelotti se refirió a la no convocatoria de Neymar

Tras los diferentes rumores sobre la ausencia de Neymar, Carletto Ancelotti contó detalles de la razón por la que no convocó al jugador de Santos, dejando claro que no se encuentra en el 100 % para los juegos amistosos, y no puede llevar jugadores que no estén en su mejor estado físico.

“Es una evaluación física, no técnica. Con el balón es muy bueno, pero necesita mejorar físicamente. Para el cuerpo técnico y para mí, no está al 100 % de su potencial; tiene que trabajar para alcanzarlo. Esa es mi opinión y la de todo el cuerpo técnico, que sigue sus partidos y seguirá sus próximos encuentros", aseguró el exentrenador del Real Madrid.

Además, dijo: "Neymar puede estar en el Mundial. Si alcanza el 100 % durante el torneo, obviamente podrá estar allí. No lo convocaron ahora porque no está al 100 %", dejó claro el estratega sobre el estado de salud del astro brasileño.