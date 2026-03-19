Selección ya jugó su repechaje, ganó y clasificó al Mundial

El conteo regresivo para que inicie la Copa Mundial ya empezó y poco a poco se han venido llenando los cupos de las selecciones que formarán parte de la fase de grupos, en donde ya se encuentran nombres como el de la Selección de Australia, RP China y Japón.

Por parte de Conmebol, Concacaf y UEFA no se ha confirmado todavía al primer equipo que se quede con uno de estos cupos. Sin embargo, los cupos de la AFC se van llenando y recientemente fue Corea del Norte la que consiguió la clasificación.

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Corea del Norte ganó el repechaje de la Copa de Asia y clasificó al Mundial

La selección de Corea del Norte dio un paso clave en sus aspiraciones internacionales tras imponerse a Taiwán en un partido determinante dentro del proceso de clasificación al Mundial. El encuentro, cargado de tensión y expectativa, dejó en evidencia la evolución del conjunto norcoreano al quedarse con la victoria en el repechaje que opone a los equipos derrotados en cuartos de final de la Copa de Asia.

Corea del Norte mostró una propuesta ofensiva clara, con presión alta y transiciones rápidas que complicaron a la defensa taiwanesa, la cual terminó viendo como en el transcurso de los 90 minutos recibían cuatro goles. El equipo buscó imponer condiciones desde la posesión, aprovechó los errores del rival y se quedó con una sólida victoria.

Con este triunfo, Corea del Norte hizo real su ilusión de regresar a un Mundial y lo hará justo en una de las ediciones más especiales, la cual se llevará a cabo en Brasil durante 2027 y que contará con un nuevo formato que promete varias emociones en el transcurso de la competencia.

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¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial Femenino 2027?

Hasta ahora, la lista de selecciones clasificadas al Mundial Femenino 2027 es muy reducida, porque la mayoría de las eliminatorias aún están en curso en 2026, pero por ahora estas son las privilegiadas:

Brasil (anfitrión)

→ Tiene su cupo asegurado automáticamente por ser sede del torneo.

→ Tiene su cupo asegurado automáticamente por ser sede del torneo. Australia

→ Primer equipo clasificado en cancha tras avanzar en la Copa Asiática femenina.

→ Primer equipo clasificado en cancha tras avanzar en la Copa Asiática femenina. Desde la AFC también se suman a Australia: RP China, Japón, RPD de Corea, República de Corea, Filipinas.

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¿Cuándo inicia el Mundial Femenino 2027?

Esta nueva edición del Mundial comenzará el 24 de junio de 2027. El torneo se disputará en Brasil y se extenderá durante un mes, con la final programada para el 25 de julio de 2027. Además, contará con 32 selecciones, igual que en 2023