¿Jhon Córdoba a la Juventus? Esto se sabe del fichaje

Queda poco tiempo para que las grandes ligas del fútbol europeo cierren su mercado de fichajes en este inicio del 2026, países como España, Alemania, Italia, Inglaterra y Francia bajarán el telón a las 23:59 horas de este lunes 2 de febrero, así que los clubes van realizando sus últimas inversiones incorporando refuerzos para sus plantillas.

Pues bien, los futbolistas colombianos siguen siendo protagonistas y en las últimas horas se dio a conocer una noticia que involucró el futuro del delantero Jhon Córdoba, que pelea cupo al Mundial 2026 con la selección nacional.

Lea también: ¡Gigantesca cifra! Este será el sueldo de Jader Durán en el Zenit de San Petesburgo

¿Juventus fichará a Jhon Córdoba?

De acuerdo con información del periodista Juan Felipe Cadavid en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, el poderoso equipo italiano de la Juventus, que estuvo interesado en Jhon Jader Durán, tuvo también muy cerca el fichaje de otro delantero colombiano.

Se trata de Jhon Córdoba, centro delantero chocoano de 32 años que milita en el Krasnodar desde julio de 2021 y estaría buscando nuevos retos en otro club, así lo confirmó Cadavid, mencionando que el colombiano estuvo muy cerca de fichar por la Juventus en este mercado de transferencias, pero finalmente no se pudo concretar la negociación.

Sse cree que su alto valor en el mercado impidió cerrra el acuerdo, recordando que Jhon tiene actualmente un valor de 10 millones de euros, valor que aumentaría ante una rescisión anticipada de su contrato con el conjunto ruso, con el que tiene vínculo hasta junio de 2027.

La trayectoria y los números de Jhon Córdoba

El canterano del Envigado Fútbol Club, que tiene grandes chances de jugar con la Selección Colombia el Mundial 2026, pues su estilo de juego agrada a Néstor Lorenzo, ha vestido también la camiseta de clubes como Jaguares de Chiapas (México), Espanyol, Granada, Colonia, Hertha Berlín y Krasnodar.

El goleador colombiano se destaca en el fútbol ruso y por eso sigue siendo considerado por Lorenzo para la selección ‘Tricolor’, jugador que recordemos ha logrado 6 goles y 1 asistencia en 19 partidos disputados con la camiseta amarilla.

Por otro lado, en lo que respecta a su actuación la pasada temporada con el Krasnodar logró anotar 12 goles y ofrecer 6 asistencias en 24 partidos disputados.

En otras noticias: James bajaría sus pretensiones salariales por llegar a gigante club mexicano