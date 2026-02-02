Un nuevo destino para Jader Durán, el jugador que pasara por la Selección Colombia no siguió en el Fenerbahce y está a horas de ser oficializado por el Zenit de Rusia. El delantero colombiano suma un nuevo equipo a su historial y mantiene una gran cifra gracias a su nuevo equipo.

Zenit será el nuevo equipo del delantero colombiano Jader Durán: mantendrá un impresionante sueldo

No era mala la oportunidad que tenía en el equipo turco, el delantero pasó por varias situaciones hasta que se dio su partida. Compartió con José Mourinho, tuvo una gran lesión que lo dejó por fuera de la cancha, tuvo un choque y posterior amistad con el entrenador Domenico Tedesco, ganó un título y finalmente muchas polémicas que determinaron su salida.

Lea también Pereira recibió la mejor noticia de la FIFA: tendrá nuevos fichajes

No es la primera vez que tiene episodios así, desafortunadamente el jugador colombiano se repite con actitudes que lo dejan por fuera de la élite del fútbol. El paso por el Aston Villa, por el Al-Nsser y ahora en el Zenit lo han relegado incluso de la Selección Colombia, en su posición le será difícil remontar para llegar a la Copa del Mundo en la lista definitiva de Néstor Lorenzop.

Jhon Jáder Durán está a punto de convertirse en nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo, en una operación que vuelve a poner sobre la mesa el elevado salario del delantero colombiano. El atacante llega a Rusia a préstamo desde el Al-Nassr, con una opción de compra que superaría los 35 millones de euros al final de la temporada.

En pesos colombianos Jader Durán ganaría $74.140 millones de pesos anualmente: mantiene su sueldo en el Zenit

Aunque venía sumando minutos y recientemente celebró un título con el Fenerbahçe, Durán autorizó un nuevo cambio de club con el objetivo de tener continuidad y mantenerse en el radar de la Selección Colombia rumbo al Mundial de 2026. En Zenit compartirá vestuario con Wilmar Barrios y buscará potenciar su cuota goleadora.

Lea también Nueva pista sobre el futuro de James Rodríguez: se conocieron detalles

En el acuerdo, Al-Nassr mantendrá gran parte de su salario, estimado en 20 millones de euros anuales, mientras el club ruso asumirá solo un porcentaje. Así, el antioqueño jugará en Rusia, pero seguirá perteneciendo al equipo saudí, con contrato vigente hasta 2030.

Haciendo una conversión de ese dinero a pesos colombianos, el dólar en 3.700 pesos aproximadamente, el delantero continuaría ganando $74.140 millones de pesos anualmente, aproximadamente. $6.178 millones de pesos al mes.