El delantero Jhon Córdoba atraviesa un momento de madurez dentro y fuera de la cancha, y así lo dejó claro al referirse en el programa Planeta Fútbol de Win Sports, a la preparación de la Selección Colombia de cara al Mundial. El atacante del FC Krasnodar analizó tanto su presente como el enfoque colectivo del equipo frente a los rivales internacionales.

Córdoba espera la convocatoria de la Selección Colombia: "debo disfrutar ese momento y aprovechar todas las oportunidades"

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Córdoba destacó que uno de los pilares de su crecimiento ha sido el entorno personal que lo acompaña: “La verdad que yo he tenido, he contado con esa suerte de tener una base familiar muy sólida y ellos me han ayudado mucho tanto como en mi educación y mi preparación. He tenido esa suerte y la verdad que eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho”, aseguró al referirse a su fortaleza mental.

El atacante también subrayó la importancia de mantenerse enfocado en el presente y rodearse de personas adecuadas: “También me he rodeado de buenas personas, gracias a Dios, y siempre he pensado con la cabeza y he tenido claro que el fútbol es un momento y que debo disfrutar ese momento y aprovechar todas las oportunidades que me brindan”, afirmó sobre su actualidad deportiva.

En cuanto al ambiente interno del combinado nacional, Córdoba fue claro al señalar que no ha habido cambios tras la Copa América: “Todo en el camerino después de la Copa América ha sido igual, todos nos llevamos bien con todo el mundo, pero la concentración que vamos a tener en el Mundial va a ser buena”, explicó, dejando ver la cohesión del grupo.

Jhon Córdoba analiza a los rivales del Mundial mientras espera la convocatoria de Colombia

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Sobre el análisis de los rivales, el delantero enfatizó en la necesidad de no subestimar a ningún equipo: “Yo miro fútbol de todos lados; ahora uno tiene la oportunidad de estudiar a todos los rivales. Nosotros debemos prepararnos de igual manera para enfrentar a cualquier rival, no tenemos que mirar al rival por debajo, así sea Selección de Portugal, Selección de Uzbekistán o Selección del Congo; a todos hay que enfrentarlos con nuestro trabajo”, afirmó.

Además, resaltó el respaldo dentro del grupo en momentos difíciles: “Contamos con un grupo de seres humanos que entienden que uno no quiere fallar; cuando alguien erra un gol, todos estamos para ayudarlo. Lo que hay que hacer es ser muy fuerte mentalmente y confiar en sus capacidades”.

Finalmente, dejó claro su compromiso con el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo: “Yo me estoy preparando para el sistema que el técnico Néstor Lorenzo quiera implementar”.