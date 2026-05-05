[VIDEO] Selección Colombia estrenará nuevo césped en el Estadio Metropolitano de Barranquilla

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez comienza a mostrar un nuevo rostro, de cara a los próximos retos de la Selección Colombia. Eliminatorias al Mundial 2030.

Selección Colombia estrenará nuevo césped en el Estadio Metropolitano de Barranquilla

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La cancha del escenario barranquillero entró en una fase clave de transformación con el inicio de la siembra del nuevo césped, un proceso que busca optimizar las condiciones del terreno de juego y ponerlo a la altura de los estándares internacionales.

Luego de completar la nivelación de la arena y dejar en funcionamiento el sistema de riego, arrancó la siembra manual de la grama, paso previo a la fertilización que permitirá que el césped “agarre raíz” y se consolide en el terreno. Este avance se da en paralelo con otras mejoras estructurales del estadio, que apuntan a una renovación integral del tradicional ‘Coloso de La Ciudadela’.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró el inicio de esta etapa y destacó la rapidez de las obras: “Bueno, muy contento con el inicio de la siembra del nuevo césped, del nuevo metro del Supermetro, no solamente la estructura está avanzando a muy buena velocidad, la ampliación como tal, sino que ya estamos sembrando el nuevo césped del Metropolitano”.

"Logramos terminar todo el proceso de la nivelación de la arena, el montaje del sistema de riego"

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Desde el equipo técnico encargado del proceso también entregaron detalles del trabajo realizado. “Logramos terminar todo el proceso de la nivelación de la arena, el montaje del sistema de riego. Acabaron de llegarnos la semilla procedente de nuestro vivero, el cual de una vez iniciemos siembra, un trabajo que se hace a mano; enseguida llega una máquina que va mezclando el material y lo va enterrando dentro del terreno”, explicó uno de los expertos.

El mandatario local añadió que el nuevo campo contará con tecnología de punta para enfrentar condiciones climáticas adversas: “Debajo de esto hay toda una estructura de drenaje, de riego, de tipo de material para que cuando llueva muy fuerte, estos drenen muy bien y el jugador no sufra la cancha. El metro estrena cancha. Sí se pudo, sí lo hicimos”.

Además del césped híbrido, el estadio tendrá sala de prensa moderna, museos para Junior y la Selección Colombia, restaurantes, camerinos renovados, iluminación LED y capacidad optimizada para 60 mil espectadores, junto con un aumento significativo en el número de sanitarios para mayor comodidad del público.