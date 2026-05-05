La Selección de Uzbekistán definió su lista de convocados para la concentración que se llevará a cabo en Tashkent del 6 al 26 de mayo, bajo la dirección del italiano Fabio Cannavaro. El campamento se desarrollará en el Centro Nacional de Fútbol y servirá como una fase clave de preparación con miras a el Mundial de Fútbol, donde enfrentará en el partido debut a la Selección Colombia.

Uzbekistán define su convocatoria: Fabio Cannavaro cita 30 jugadores pensando en Colombia

Lea también [VIDEO] Selección Colombia estrenará nuevo césped en el Estadio Metropolitano de Barranquilla

El listado reúne a una amplia base de jugadores, combinando experiencia y juventud en todas las líneas. En el arco destacan nombres como Utkir Yusupov y Abduvokhid Nematov, mientras que la defensa cuenta con alternativas sólidas como Rustamjon Ashurmatov y Farrukh Sayfiev. Sin embargo, algunas ausencias temporales por lesión, como Abdukodir Khusanov y Otabek Shukurov, obligarán al cuerpo técnico a evaluar variantes durante las sesiones.

En el mediocampo, Uzbekistán presenta un bloque versátil con futbolistas como Odiljon Khamrobekov, Jasurbek Jaloliddinov y Azizjon Ganiev, quienes aportan equilibrio, manejo de balón y transición. A ellos se suman jóvenes talentos que buscan consolidarse dentro del proceso liderado por Cannavaro.

La Selección Colombia, atenta a referentes de Uzbekistán como Eldor Shomurodov e Igor Sergeev

Lea también Lista oficial del PSG ante Bayern Munich: convocados y sorpresas para la Champions

La zona ofensiva estará encabezada por referentes como Eldor Shomurodov e Igor Sergeev, acompañados por opciones como Oston Urunov y Dostonbek Khamdamov. No obstante, algunos atacantes se integrarán de forma progresiva al grupo, lo que podría condicionar el trabajo inicial en la concentración.

Durante el campamento, el combinado nacional disputará partidos de entrenamiento a puerta cerrada frente a clubes de la Superliga local. Estos encuentros permitirán al entrenador italiano ajustar su idea táctica, evaluar rendimientos individuales y afinar detalles colectivos en un entorno controlado.

La concentración en Tashkent representa una oportunidad clave para fortalecer la identidad del equipo y proyectar una base competitiva. Con una convocatoria extensa y diversa, Uzbekistán busca optimizar su preparación y consolidar un grupo capaz de competir con mayor solidez en el escenario internacional.