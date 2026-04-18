Jhon Córdoba sigue dando de qué hablar en Europa. El delantero colombiano fue distinguido con el Balón de Oro del FC Krasnodar, un reconocimiento interno que premia al jugador más influyente en la historia de la institución y que destaca su enorme impacto desde su llegada en 2021.

Jhon Córdoba escribe la historia en Rusia: recibió el Balón de Oro

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El propio atacante explicó el valor especial del galardón, al señalar que se trata de una distinción reservada para quienes han dejado una huella profunda en el club ruso: “Es de la historia del club porque soy el jugador con más goles y más asistencias”, afirmó Córdoba para Blog Deportivo.

Las cifras respaldan plenamente ese reconocimiento. Desde su arribo al Krasnodar, el colombiano acumula 77 goles y más de 30 asistencias, registros que lo convierten en una de las máximas referencias ofensivas del equipo y en uno de los extranjeros más destacados de la liga rusa en los últimos años.

“A lo largo de estos años vengo trabajando con compañeros que nos conocemos. Ahora estamos en un sistema en el que cualquiera puede marcar, y eso es lo importante porque estamos peleando la liga”, señaló el delantero.

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El colombiano también detalló cómo su rol dentro del esquema táctico ha evolucionado. “El equipo se basa mucho en jugar en mí, y ellos ya están preparados para aprovechar las segundas jugadas”, añadió, dejando claro que su presencia es determinante en el engranaje ofensivo del club.

El premio llega en un momento clave para Córdoba, quien también busca consolidarse como una alternativa importante en la Selección Colombia de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sobre la falta de gol reciente del combinado nacional, el atacante fue reflexivo y reconoció que el margen de error en el alto nivel es mínimo. “Nadie quiere fallar, pero son cosas que pasan. Lo importante es tratar de equivocarse lo menos posible, porque ahí está la diferencia”, concluyó.