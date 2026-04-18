Jonathan Risueño, técnico del Deportivo Pasto, valoró ampliamente la victoria 2-3 frente a Jaguares en Montería y destacó el compromiso de su plantel en un escenario complejo, aunque también fue autocrítico con algunos aspectos que el equipo deberá corregir si quiere pelear por el título.

Risueño: "Ganar de visitante no es fácil. Eso demuestra el corazón que tienen nuestros jugadores"

El entrenador español aseguró que quedó satisfecho por la respuesta de sus dirigidos, especialmente después del desgaste reciente tras conseguir la clasificación a los ocho: “Me voy muy contento con la profesionalidad de mis jugadores, con el trabajo y con el esfuerzo. No es fácil después de clasificar hace unos días y del desgaste que vienen haciendo desde enero. Cumplimos un primer objetivo, pero seguimos con la misma fuerza y actitud”, expresó.

Risueño resaltó además la capacidad del grupo para imponerse lejos de casa, en una plaza históricamente complicada: “Ganar de visitante no es fácil. Eso demuestra el corazón que tienen nuestros jugadores y ese espíritu de superación es lo que más satisfecho me deja hoy”, señaló tras el compromiso.

En el análisis futbolístico, el entrenador destacó el rendimiento mostrado por Pasto durante los primeros 45 minutos. Según explicó, fue una de las mejores presentaciones del año con el balón en los pies. “Creo que fue de las mejores primeras partes en cuanto al juego con balón que hemos hecho en toda la temporada. Muchas veces desde la televisión no se aprecia tanto como en directo, pero el equipo hizo una gran primera mitad”, comentó.

Risueño analizó triunfo de Pasto ante Jaguares y señaló la clave para luchar por el título

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Sin embargo, también dejó claro cuál es el principal aspecto a corregir para aspirar a cosas grandes en la Liga. Risueño fue enfático al hablar de la pelota quieta defensiva, luego de los dos goles recibidos en acciones similares.

“Tenemos que mejorar muchísimo en el balón parado si queremos ser campeones. No nos puede pasar que un partido controlado se nos descontrole por esas jugadas. Nos vuelven a marcar en un córner y nos empatan 2-2”, advirtió.

Finalmente, el entrenador puso en contexto la dificultad del campeonato colombiano y valoró aún más la victoria conseguida en Montería: “Aquí ganar fuera de casa cuesta muchísimo. Equipos grandes sufren en todas las plazas. Por eso le doy mucho valor a mis jugadores por sacar tres puntos en una cancha difícil, a las cuatro de la tarde, con lluvia, calor y mucha humedad”, concluyó.