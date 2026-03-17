¿Jhon Córdoba, fijo? Lucha por un lugar en la Selección Colombia

El delantero colombiano John Córdoba vive un presente destacado en el fútbol europeo con el Krasnodar, donde no solo compite por los primeros lugares de la liga, sino que también se perfila como una de las alternativas ofensivas de la Selección Colombia en la antesala de la próxima Copa del Mundo.

El atacante atraviesa un momento positivo en su club, líder del campeonato ruso, con la firme intención de revalidar el título conseguido la temporada anterior. “El equipo está bien, vamos primeros nuevamente y tratando de mantener eso que ganamos el año pasado”, aseguró, reflejando la confianza que reina en el grupo.

Córdoba espera el llamado de Lorenzo: "Un Mundial es lo más bonito que hay para un jugador"

Más allá de su presente en Europa, Córdoba no olvida sus raíces. El delantero reiteró su gratitud hacia Envigado FC, institución en la que se formó como profesional. “Siempre he apoyado a Envigado, fue el equipo que me dio la oportunidad”, afirmó, dejando claro el vínculo que mantiene con el fútbol colombiano.

En cuanto a la posibilidad de disputar el Mundial, el atacante fue prudente y dejó la decisión en manos del cuerpo técnico. Bajo la dirección de Néstor Lorenzo, Córdoba se enfoca en rendir al máximo nivel y esperar su oportunidad. “Yo solo sigo trabajando para estar ahí cuando se presente la oportunidad”, señaló.

Aun así, no ocultó la ilusión que representa una cita orbital. “Un Mundial es lo más bonito que hay para un jugador”, expresó. Además, destacó la mentalidad del grupo tricolor, basada en la humildad y el trabajo constante. “Nunca nos hemos creído más que nadie y eso nos ha hecho fuertes”, explicó.

Córdoba espera el llamado de Lorenzo para jugar los amistosos con Croacia y Francia

Sobre el reto mundialista, Córdoba advirtió que no hay rivales fáciles. “Todos los grupos son duros, hay que estar preparados y pensar primero en el rival inicial”, comentó, subrayando la importancia de la concentración en cada partido.

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El delantero también hizo referencia a su rendimiento reciente, incluyendo un gol clave en el proceso clasificatorio contra Bolivia, y otro contra Venezuela, y a la exigencia del entorno. “Hay que ser fuerte mentalmente, porque el fútbol en Colombia es así”, reconoció.

Con la mirada puesta en los próximos amistosos ante Selección de Croacia y Selección de Francia, Córdoba aguarda por un nuevo llamado que lo acerque al gran objetivo: representar al país en el escenario más importante del fútbol mundial.