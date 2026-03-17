Dudamel se anticipa a Santa Fe: “Cali debe jugar con grandeza y personalidad en casa"

El técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel, anticipó un duelo exigente frente a Independiente Santa Fe en Palmaseca, en un compromiso donde su equipo buscará imponer condiciones pese a la seguidilla de partidos.

Dudamel piensa en Santa Fe: "debemos tener piernas suficientes para competir al nivel que corresponde"

El estratega dejó claro que, más allá del sistema táctico, su idea se mantiene intacta: un equipo protagonista. “Con cualquier sistema que utilicemos, siempre vamos a buscar ser un equipo propositivo, que pueda imponerse y aspirar a ganar el encuentro”, aseguró.

Dudamel aseguró en rueda de prensa que el plantel le da para pensar en distintas variantes, desde líneas de cinco como el 5-4-1 o el 5-3-2, hasta esquemas más ofensivos como el 4-3-3, resaltando la versatilidad de su plantel para adaptarse según las necesidades del partido.

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Sin embargo, el técnico reconoció que el calendario ha condicionado el trabajo táctico, especialmente en la fase ofensiva: “Nos ha faltado tiempo para aprovechar los espacios de entrenamiento y trabajar más acciones en ataque”, explicó, al tiempo que señaló que el cuerpo técnico ha priorizado la recuperación física ante la carga de encuentros disputados en pocos días.

En ese sentido, Dudamel enfatizó que el equipo deberá responder desde lo físico ante un rival de alto nivel. Santa Fe llega con el respaldo de sus recientes títulos, incluido el de la Superliga, lo que eleva la exigencia del compromiso. “Vamos a ser muy exigidos físicamente y debemos tener piernas suficientes para competir al nivel que corresponde”, indicó.

Dudamel dice que enfrentarán al gran campeón: partido contra Santa Fe, este miércoles a las 8:30 p. m.

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Pese al respeto por el rival, el mensaje del entrenador fue claro: el Cali debe hacerse fuerte en casa. “Jugamos en nuestra casa, somos Deportivo Cali y hay que hacerlo con grandeza y personalidad”, concluyó, confiando en que su equipo pueda mostrar carácter y solidez para quedarse con un resultado positivo ante uno de los clubes más competitivos del fútbol colombiano.

Sobre el encuentro por la fecha 12 contra Santa Fe aseguró: “Que podamos llegar con piernas suficientes para hacer un partido al nivel de lo que corresponde contra el gran campeón, porque también se hizo de la Superliga, y un equipo al que respetamos mucho”.