Jhon Córdoba habló de su sueño en el Mundial y de la posibilidad de jugar con Falcao en la Selección

Jhon Córdoba se ha consolidado como uno de los delanteros más importantes del fútbol colombiano a nivel internacional, teniendo en cuenta lo hecho en Espanyol y Granada de España, Mainz, Colonia y Hertha de Berlín en Alemana y actualmente en el Krasnodar de Rusia.

Las buenas actuaciones en el fútbol ruso le han permitido ser un habitual convocado a la Selección Colombia y desde la Copa América de 2024 es pieza clave del director Néstor Lorenzo.

En la reciente Eliminatoria a la Copa del Mundo de 2026, Córdoba disputó 10 partidos con el equipo nacional y logró dos goles, por lo que se perfila como uno de los delanteros que defenderá el tricolor colombiano en el Mundial.

Jhon Córdoba espera ganarse un lugar en el Mundial

Este martes 13 de enero, Jhon Córdoba habló en el Noticiero de La Fm en donde se refirió a su ilusión de jugar la Copa del Mundo.

"Este año es bastante especial, toca seguir haciendo las cosas bien para estar entre los elegidos. Es un error sentirme fijo, pero hay una buena competencia y no hay que confiarse", afirmó.

"La competencia siempre ha estado, siempre ha sido buena y sana con todos los compañeros desde la Copa América que me sumé a la selección. Tener la competencia nos hace mejor y nos prepara para estar al 100%", agregó.

Finalmente, Córdoba reconoció que afronta la temporada con su club Krasnodar con normalidad, a pesar de los cuidados que tendría para jugar el Mundial.

"En la cabeza de todos está el tema de las lesiones. Yo trabajo día a día cómo lo he hecho siempre. Con los cuidados que hay que tener. No puedo descuidar mi club", dijo.

Córdoba destacó a Falcao y la posibilidad de que regrese a la Selección

Jhon Córdoba fue consultado sobre la posibilidad de que Radamel Falcao García regrese a la Selección Colombia.

"Todos somos conscientes de lo que es Falcao para la Selección y nuestro país. Él va a luchar como todos nosotros, todos estamos luchando por un puesto. La competencia más bonita como futbolista es jugar un Mundial y tener la oportunidad de ir. Es bonito luchar por el puesto. El profe decidirá a quién lleva o no", afirmó.

Partidos amistoso de la Selección Colombia

Finalmente, Córdoba aseguró que los partidos amistosos de la Selección Colombia contra Francia y Croacia serán importantes para la preparación, pero explicó que el resultado de dichos compromisos no debe poner en duda el proceso.

"No se debe juzgar por dos partidos, son internacionales y buenos contra Francia y Croacia. Son partidos de talla mundial, pero juzgar por dos partidos amistosos no está bien. SE ha hecho un proceso y un trabajo en la Selección que se han mantenido. En las Eliminatorias tuvimos altibajos, pero revertimos eso y terminamos de la mejor manera", puntualizó.