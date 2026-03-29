Jhon Córdoba pide calma tras caer con Francia: “Estamos en construcción”

Colombia volvió a tropezar en su preparación rumbo al Mundial 2026 tras caer 1-3 frente a Francia, en un compromiso donde el resultado reflejó la superioridad europea durante gran parte del encuentro.

Francia fue contundente y encontró la ventaja con Désiré Doué, cuyo remate desviado descolocó a la defensa colombiana

Antes del descanso, Marcus Thuram amplió la diferencia y dejó en evidencia los problemas defensivos del equipo sudamericano. La situación empeoró en el complemento, cuando Doué firmó su doblete tras un error en salida.

Los cambios le dieron aire a Colombia. Con el ingreso de Juan Fernando Quintero y Jaminton Campaz, el equipo ganó dinámica y logró descontar gracias a este último, quien definió con precisión tras una jugada colectiva.

Pese a la mejoría, el marcador no se movió más. Colombia cerró la doble fecha con sensaciones negativas, obligada a ajustar su funcionamiento si quiere llegar en condiciones competitivas a la cita mundialista.

Jhon Córdoba: "No es momento de darnos golpes de pecho, sino de ser conscientes de dónde estamos y mejorar"

El delantero de la Selección Colombia, Jhon Córdoba, entregó un mensaje de autocrítica y mesura tras la derrota 1-3 frente a Francia, en el cierre de la reciente fecha FIFA preparatoria rumbo al Mundial 2026.

El atacante reconoció que el equipo aún tiene aspectos por corregir, pero destacó que existe margen de mejora antes de la cita mundialista: “A nadie le gusta perder, pero de los errores se aprende. Tenemos tiempo para analizar lo que no hicimos bien y corregir durante este proceso”, afirmó.

Córdoba también resaltó la calidad del rival, señalando que Francia cuenta con jugadores consolidados y un trabajo colectivo de larga data. En ese sentido, pidió paciencia con el proceso que lidera Néstor Lorenzo y llamó a mantener la perspectiva.

“Ellos vienen trabajando hace mucho tiempo, nosotros estamos en construcción. No es momento de darnos golpes de pecho, sino de ser conscientes de dónde estamos y mejorar”, agregó.