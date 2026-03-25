Jhon Durán sufre en Zenit: la peor caída desde que llegó a Europa

Llegan momentos claves para la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, dado que en dos meses y medio se llevará a cabo el Mundial de 2026. Las selecciones tendrán la oportunidad de convocar a 26 jugadores y ahí podría regresar Jhon Jáder Durán.

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Aunque se habla de una pelea interna con Néstor Lorenzo, James Rodríguez y otros jugadores con Jhon Jáder Durán, el entrenador y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol han dejado todo claro afirmando que nunca hubo riñas ni nada por el estilo. Es más, Lorenzo sentenció que está en el radar.

Para regresar a una convocatoria, el delantero antioqueño tendrá que ganar regularidad necesaria en el Zenit de San Petersburgo y tener buenas cifras como artillero, dado que Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba tienen mejores números en esta temporada.

LA GRAN CAÍDA DE JHON JÁDER DURÁN EN RUSIA

Sin duda alguna, Jhon Jáder Durán es uno de esos delanteros que si logra cambiar su forma de ser y si se enfoca en lo deportivo podría romper cifras goleadoras y mantenerse en un club europeo por muchos años. El delantero pasó del Aston Villa al Al Nassr, regresó a suelo europeo con el Fenerbahce y ahora está en el Zenit. Todo esto en cuestión de un año.

Con esos cambios de equipos y con la necesidad de encontrar su forma goleadora, el valor en el mercado de Jhon Jáder Durán bajó fuertemente. De hecho, es el jugador más devaluado en los últimos meses de la liga rusa, aunque todavía se mantiene como uno de los futbolistas más costosos del club de San Petersburgo.

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Jhon Durán ya ha anotado dos goles en la liga de Rusia y esperaría mejorar en el valor en el mercado, dado que, cuando el delantero llegó a Zenit costaba 32 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Un arranque tardío de la liga rusa que volvió a retomar la temporada a finales de febrero acabó con el valor de Durán.

Transfermarkt publicó los nuevos valores en el mercado de jugadores y Jhon Jáder Durán cayó siete millones de euros. En ese orden de ideas, fue el futbolista más devaluado en los últimos meses pasando de 32 millones a 25 millones. Sigue siendo el mejor tasado del Zenit y de toda la liga.

EL VALOR DEL MERCADO DE JHON DURÁN SOLO HA IDO PARA ABAJO

Para estar en el Mundial será necesario volver a retomar ese olfato goleador y estar jugando en el Zenit. Además, tendrá que dejar las polémicas atrás que lo han complicado en cada equipo europeo por el que ha pasado. Jhon Jáder Durán está en el radar de Néstor Lorenzo, pero esas serían las condiciones para regresar.

Esta caída de Jhon Jáder Durán no es algo de ahora ni del momento. Transfermark explicó que, “el arribo del colombiano a la Premier Liga rusa ha llegado aparejada de la mayor devaluación de su carrera. Tras apenas seis encuentros con el Zenit en los que ha hecho dos tantos, John Durán ha perdido 7 millones de euros, bajando su cotización hasta los 25 M€. Un valor que le permite mantenerse como MVP del campeonato, pero acompañado ahora del ruso Batrakov y del armenio Spertsyan. Eso sí, el trotamundos de Medellín es el único colombiano presente en la liga europea que se devalúa".

La tendencia con Jhon Jáder Durán desde que saltó al Aaston Villa es la caída constante del valor en el mercado. Cuando llegó a Europa, el delantero estaba tasado en 40 millones de euros, siendo uno de los futbolistas de mayor costo y proyección de Colombia.

Su paso al Al Nassr lo condicionó bajando a los 35 millones de euros, luego a 32 millones en Fenerbahce y ahora, 25 millones. Es decir, en su trayectoria por estos cuatro clubes, la caída fue de 15 millones en total. Un bajón enorme el mercado para el antioqueño.

¿PODRÍA REGRESAR JHON DURÁN A LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Néstor Lorenzo dejó claro en zona mixta con Deportes RCN que todos los colombianos tienen las puertas abiertas para ser convocados a la Selección Colombia, y, volvió a referirse a esa presunta pelea.

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Justamente, la ausencia del ex Envigado se basa por la poca regularidad que ha tenido, “a Jhon Jáder lo vemos todos los partidos cuando juega. Está jugando menos, cambió de club y le ha costado la adaptación. Lo estamos siguiendo cada partido”.

El argentino sentenció que, “las puertas de la selección están abiertas para todos. Jhon Jáder nunca tuvo un problema conmigo personalmente como se dijo, todo es mentira. Yo no voy a salir todos los días a aclarar cada acusación, pero él está siendo seguido y está en el espectro de la selección como estuvo desde los 18 años”.