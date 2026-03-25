Luis Javier Suárez tendría ventaja vs Jhon Córdoba: el detalle que le daría la mano en el Mundial

Quedan dos meses y medio para que arranque el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y Colombia espera sumar una preparación ideal para enfrentar a Uzbekistán, al repechaje internacional que saldrá de la llave entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo y Portugal.

Lea también Juan David Cabal encontró solución en su futuro: saldría de Juventus a la Premier League

Entre las opciones de Néstor Lorenzo en el ataque están Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez, este último jugador del Sporting de Lisboa que ha dado de qué hablar con sus excelentes números a lo largo de la temporada. Suárez ha marcado ya 33 goles en 42 partidos disputados y con la Selección Colombia anotó cuatro goles en un mismo partido frente a Venezuela.

Aunque las estadísticas de Jhon Córdoba también llaman la atención, el samario podría quedarse con ese puesto en la Selección Colombia, dado que reveló que no ha necesitado adaptación porque se siente muy bien dentro de la institución y en el combinado nacional.

LUIS JAVIER SUÁREZ Y EL DETALLE QUE LE DARÍA LA MANO FRENTE A JHON CÓRDOBA

En la rueda de prensa antes del partido contra Croacia, Luis Javier Suárez dejó claro que está preparado para este reto que tendrá con la Selección Colombia y que deja el futuro a un lado, dado que suena para la Premier League por sus cifras espectaculares.

El delantero aseveró que la idea es poder llegar al máximo nivel para ser titular con la Selección Colombia, “sigo haciendo mi trabajo, la idea es tener continuidad, buenos números y siempre estar atento a lo que pueda pasar en Selección. Queremos hacer las cosas bien, seguir mejorando y causar buenas actuaciones. Espero seguir haciéndolo en mi club y que se pueda alargar (la buena racha) lo más posible”.

Lea también Amistosos de la Selección Colombia por FútbolRCN se verán por las salas de Cinema Royal Films

Además de esto, Luis Javier Suárez demarcó un detalle que podría darle la mano en el frente a frente contra Jhon Córdoba por el puesto, “dentro de lo que está el fútbol es muy parecido en muchas fases del juego, se juega muy parecido en Sporting y Selección. Para mí, me resulta muy cómodo tener jugadores con buen pie, siempre es bueno tener jugadores como James, Luis Díaz, Juanfer que para mí como delantero es perfecto tener ese último pase. A pesar de cambiar el esquema táctico lo más importante es como te entiendas con tus compañeros”.

Este detalle de la similitud que hay entre el Sporting Lisboa y la Selección Colombia le ha ayudado al delantero para ganarse el puesto en esa delantera gracias a que no tiene la necesidad de adaptación ni con el club ni con el seleccionado colombiano.

LUIS SUÁREZ, EFECTO INMEDIATO A DIFERENCIA DE JHON CÓRDOBA

Jhon Córdoba parece ser uno en la liga rusa con el Krasnodar, y otro muy diferente cuando juega con la Selección Colombia en donde le cuesta bastante tener el mismo impacto que el de su club. Viene de marcar cuatro goles, pero en el seleccionado siempre tiene varios fallos que lo han condicionado en la mirada de los aficionados.

Mientras tanto, Luis Javier Suárez tuvo un efecto inmediato en las redes contrarias por los cuatro goles que marcó ante Venezuela. Además, el delantero del Sporting Lisboa cuenta con la fortuna de sentirse bien en los dos equipos y esto puede ser el detalle que le daría la titularidad.

Llega también con más de 30 goles anotados en el Sporting Lisboa y esto puede también ayudarlo. Jhon Córdoba tendrá que darles la vuelta a las anteriores participaciones, dado que el atacante ex Colonia de Alemania deberá marcar goles para poder encontrar la confianza ideal.

Sin embargo, la última decisión será de Néstor Lorenzo que deberá decidir si alinear a Jhon Córdoba o Luis Suárez.

¿PODRÍA LUIS JAVIER SUÁREZ JUGAR CON JHON CÓRDOBA?

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo normalmente solo juega con un delantero. Ahí tendría que definir si Jhon Córdoba o Luis Javier Suárez. En Sporting Lisboa y Krasnodar también se juega solo con un referente de área.

Lea también A América le cambian planes en la Copa Sudamericana: nueva fecha y hora para debutar

En la conferencia, Luis Javier Suárez afirmó que, “para cualquier delantero tener un socio de doble nueve es muy bueno, pero también tener mucha gente atrás y tenerte como referencia es bueno. Me da igual jugar con un compañero o más gente atrás. Lo importante es analizar bien al rival y sacar de esos esquemas tácticos y compañeros sacar la mejor versión y ganar los partidos. Lo que me gusta pasa a un segundo plano, porque lo importante es cómo jugamos para sacar la victoria siempre”.

Seguramente, si la Selección Colombia necesita arriesgar e ir por un resultado para revertir un marcador adverso, podrían estar los dos delanteros en el terreno de juego.