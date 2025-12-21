[Video] Jhon Jader Durán volvió a generar polémica y esta vez tiró un confuso gesto

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán volvió a quedar en el centro de la polémica por un gesto realizado tras anotar un gol con su club.

El hecho se presentó este sábado 20 de diciembre, durante la victoria 0-3 de Fenerbahce como visitante ante Eyupspor, en un partido correspondiente a la liga turca.

Tras convertir uno de los goles, Durán corrió hasta el banderín del tiro de esquina, lo tocó con una mano y posteriormente realizó una equis con sus brazos y simulando tener una pistola, celebración que de inmediato llamó la atención.

Hasta el momento, se desconoce el significado del gesto, ya que ni el jugador ni el club han entregado una explicación oficial al respecto.

La celebración generó comentarios en redes sociales y medios locales, donde algunos lo interpretaron como un mensaje personal, mientras otros lo vieron como una provocación innecesaria.

El contexto no es menor, pues Durán ha estado involucrado en varios episodios de indisciplina a lo largo de su carrera profesional.

En el pasado reciente, el atacante ha sido señalado por gestos obscenos y actitudes polémicas tanto frente a colegas como ante aficionados.

A pesar de ello, en lo deportivo sigue sumando minutos con Fenerbahce y manteniéndose como una alternativa ofensiva para el equipo.

Estadísticas de Jhon Durán con Fenerbahce

En lo que va de la temporada, Jhon Jáder Durán ha disputado 15 partidos, en los que registra cuatro goles y tres asistencias, mientras su comportamiento vuelve a quedar bajo la lupa.