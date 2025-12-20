Después de la titularidad de Jhon Jáder Durán en el partido anterior frente al Konyaspor que terminó con la molestia clara por parte del delantero colombiano que fue sustituido y cuando Doménico Tedesco le extendió la mano para saludarlo, Durán pasó de largo, pues bien, el nacido en Zaragoza, Antioquia regresó a vulnerar los arcos rivales en Turquía.

Tuvieron que pasar 19 días desde la última ocasión que Jhon Jáder Durán marcó un gol, nada más ni nada menos que en el clásico turco frente al Galatasaray. De manera agónica marcó un tanto para el empate final a un gol. Se ganó el repudio por la celebración tocándose sus genitales, algo que el Galatasaray no aceptó y denunció el festejo.

Jhon Jáder Durán, que juega la UEFA Europa League con el Fenerbahce llevaba tres partidos sin marcar goles contando la liga turca y la competencia internacional. El delantero estaba en una sequía hasta que se le abrió la puerta en un juego clave frente al Eyüpspor.

EL GOLAZO DE JHON JÁDER DURÁN EN LA GOLEADA DEL FENERBAHCE

Fenerbahce necesitaba sí o sí ganar ante el Eyüpspor aprovechando que el Galatasaray no ha jugado en la fecha. La victoria le podía dejar al equipo azul y amarillo con 39 unidades, mismo puntaje que su acérrimo rival con el que empató hace algunas fechas.

Y lo hizo con creces, pues, sobre los 27 minutos, Anderson Talisca marcó el primer tanto, luego, Marco Asensio aumentó la diferencia solo siete minutos después de la anotación inicial. En el segundo tiempo, Jhon Jáder Durán que fue titular y que intentó de todas las formas romper el arco del Eyüpspor durante el tramo inicial, encontró su recompensa.

A falta de quince minutos para el final del partido, Marco Asensio envió un pase para el delantero colombiano que controló, sin dejarla caer al suelo se zafó de la marca de un defensor central y de cara al portero del Eyüpspor definió cruzado para dejar su sello dentro del partido.









El gol de Jhon Durán llegó justo en el momento indicado después de que saliera a la luz la queja del presidente del Fenerbahce, Saadettin Saran que le pidió que controlara su temperamento para las próximas fechas por el gesto que tuvo con su entrenador hace una semana. De lo contrario, el colombiano perjudicaría al club.

¿SERÁ CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA?

Sin duda alguna, regresar a marcar goles en Europa le podría permitir estar en el radar de Néstor Lorenzo. No pudo estar en las anteriores ventanas de Fecha FIFA por una dura lesión que duró dos meses. Lorenzo afirmó que ya tiene una base para el Mundial, pero que no le cierra la puerta a nadie.

Jhon Durán ha sido convocado en varias ocasiones durante la Eliminatoria Sudamericana. Regresar a los goles y dejar de lado su actitud explosiva podría dejarlo dentro de la lista de los 26 convocados. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha señalado en varias ocasiones que no hay problemas internos de ningún tipo con el colombiano y el cuerpo técnico.