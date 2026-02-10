DT del Zenit reveló detalle que complicaría a Jhon Durán: “Veremos cuánto tarda”

En menos de un año, Jhon Jáder Durán volvió a cambiar de club, así como lo hizo en Aston Villa pasando a Al Nassr, al Fenerbahce y ahora, al Zenit de San Petersburgo de la Liga Premier de Rusia. La adaptación puede demorar poco, dado que compartirá con un referente de la institución y su compatriota, Wilmar Barrios.

Zenit ha demostrado que quiere ser una mano aliada para que Jhon Jáder Durán pueda salir de esos problemas que lo han sacado de los anteriores clubes y para que pueda volver a ganar la confianza de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico de cara a la Copa del Mundo de 2026.

El delantero colombiano jugará por los próximos cinco meses en el Zenit por medio de una cesión que ya firmaron. Su debut podría ser el 27 de febrero cuando enfrenten en condición de local al FC Baltika Kaliningrad, si así lo desea Serguéi Semak.

Justamente, el entrenador habló sobre algunos detalles que podrían complicar a Jhon Jáder Durán con su estreno en Rusia. Sin embargo, dejó claro que quiere recuperar su mejor nivel goleador para que pueda ser convocado para el Mundial, dado que Néstor Lorenzo tendrá a su disposición 26 jugadores.

SERGUÉI SEMAK Y EL DEBUT DE JHON JÁDER DURÁN: SE COMPLICARÍA POR TEMAS FÍSICOS

Evidentemente, el cambio de equipo también pasa por la necesidad de figurar y de ser protagonista como goleador pensando únicamente en estar con su selección en el Mundial. A sus 22 años, figurar en la Copa del Mundo sería esencial para un regreso a las mejores ligas del mundo.

Jhon Jáder Durán tendrá que poner de su parte en esta nueva oportunidad que le ha dado el fútbol europeo después de que dejara el Al Nassr en calidad de cedido. Ya es su segundo préstamo, y el anterior no fue el mejor cortándolo de manera prematura. Serguéi Semak tiene claro al futbolista que ficharon.

De hecho, lo elogió, “todos sabemos que es un jugador de gran calidad, pero las cosas no le han ido tan bien como probablemente desearía. Esperamos que esté motivado para ir al Mundial con Colombia y competir con John Córdoba por un puesto en el once inicial. Esperamos que nos sea útil, y no dudamos de su calidad”. El entrenador quiere verlo en Estados Unidos, Canadá y México.

Esto dependerá de su nivel en Rusia. Sobre esto, indicó que el tema requiere tiempo y que hay detalles que podrían complicar su estreno, por lo menos, en los amistosos restantes, “ya veremos, dependerá de lo rápido que recupere su forma física. Aunque ha estado jugando, no lo hizo la semana pasada; ha tenido muchos vuelos y viajes, y no ha jugado mucho. Estaremos atentos a su rendimiento en los entrenamientos, y, cuando esté listó jugará. Veremos cuánto tarda”.

Y es que, el tema físico y el tiempo sin partidos puede ser un gran problema para el estreno de Jhon Durán. La última vez que figuró en una cancha fue el 25 de enero, un mes después podría estar sumando sus primeros minutos con el Zenit el 27 de febrero.

En ese orden de ideas, habrá que esperar qué decisiones tomará Serguéi Semak con los amistosos que quedan y con el debut liguero en el reinicio de la Liga Premier de Rusia. El antioqueño solo tendrá responsabilidades locales, dado que no juegan competencias internacionales por la sanción de la FIFA y UEFA. Si mejora en temas físicos entreno tras entreno, seguramente sería de la partida ante el FC Baltika.