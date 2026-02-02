Jhon Jáder Durán tendría nuevo equipo: NO sería un club top

Las últimas experiencias de Jhon Jáder Durán deportivamente no han sido para nada buenas. Aunque tiene todo el potencial del mundo para mantenerse en un club, su forma de ser y su actitud parecen ser problemas, sobre todo en el Al Nassr y en el Fenerbahce de Turquía.

En su llegada a Europa firmando con el Aston Villa, tuvo grandes números como suplente. Pero, una relación complicada con Unai Emery fue el primer aviso en su carrera. Llegó al Al Nassr de Cristiano Ronaldo, y aunque tuvo un gran arranque, la conexión con el portugués fue turbulenta.

Luego llegó el préstamo al Fenerbahce y las cosas también se tornaron mal. El presidente lo criticó, y nuevamente, la relación fue picante con sus compañeros y Doménico Tedesco. En cuestión de seis meses, se le buscaba su salida y parece que el cuadro otomano y el Al Nassr encontraron el destino para el colombiano.

RUSIA, EL PAÍS QUE ACOGERÍA A JHON JÁDER DURÁN

A lo largo de las últimas semanas, se ha hablado bastante de posibles cambios en el futuro de Jhon Jáder Durán. El primero tiene que ver con la Premier League con Tottenham y Leeds United, segundo, el Lille de Francia. Los franceses desmintieron un posible fichaje del antioqueño.

Por este rechazo del Lille y de la Premier League, apareció una solución en el futuro inmediato. El Zenit de San Petersburgo está dispuesto a pedir una cesión por lo que resta de la temporada por el colombiano con una opción de compra de 35 millones de euros.

De acuerdo con información del diario Sporx, “el delantero colombiano ha viajado a San Petersburgo para firmar contrato con el club ruso. Se espera que Durán se someta a reconocimiento médico el martes, y se ha sabido que el Zenit ha llegado a un acuerdo con el jugador y el Al Nassr en todos los términos”.

SERÍA SU TERCER EQUIPO EN CUESTIÓN DE UN AÑO

Este movimiento, sea al equipo que sea, significará el tercer cambio de club en cuestión de un año para Jhon Jáder Durán. El delantero antioqueño no duró en Al Nassr, firmando el 29 de enero y saliendo en calidad de cedido al Fenerbahce el 6 de julio.

Ahora, en seis meses, y dándole la bienvenida al 2026, Jhon Jáder Durán será nuevo jugador del Zenit, según lo que se dice en versiones turcas. Habrá que esperar cuántoi tiempo duraría en Rusia, especialmente cuando se viene el Mundial de 2026, que es el máximo objetivo para el atacante que espera volver a estar dentro del seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo.