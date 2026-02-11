“Jhon Durán tiene que ir al Mundial”: DT colombiano defendió al delantero

En diálogo con el técnico colombiano José Alberto Suárez en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports, el estratega caleño habló de la situación que actualmente vive Jhon Jader Durán, delantero a quien tuvo bajo sus órdenes cuando dirigió al Envigado Fútbol Club.

El entrenador, que fue de los primeros en ver el gran potencial del delantero antioqueño en la ‘Cantera de Héroes’ explicó las razones por las cuales llevaría al futbolista de 22 años al Mundial 2026, esto, pese a sus sonados problemas de indisciplina.

El técnico Alberto Suárez pide a Jhon Durán para el Mundial 2026

El jugador que hace poco fue anunciado en el Zenit de San Petersburgo (cedido por 6 meses por parte de Al Nassr), es para el técnico Alberto Suárez un “adelantado en el fútbol” y que ese tipo de talentos seguro le dará beneficios a la Selección Colombia.

“Jhon Jader Durán siempre respondió cuando él entendió que sus retos eran más grandes que sus posibilidades, ahora el Mundial es una exigencia muy grande, cuando estuvo conmigo en Envigado siempre le pusimos metas, tiene que hacer 10 goles, 15 goles y lo cumplió, cuando ha tenido retos grandes ha respondido, así le pasó en el Aston Villa y seguro en el Mundial le daría muchas cosas buenas a la selección”, aseguró Suárez.

El caso de 'rebeldía' en Jhon Durán es algo “normal”

El entrenador que dirige profesionalmente desde 1995 y estuvo en el banquillo del Envigado de 2021 a 2023, defendió a Jhon Jader Durán y pidió apoyo para este tipo de jugadores, que reciben la asesoría adecuada luego de firmar contratos multimillonarios que no los dejan desarrollar su parte humana.

"Lo de Jhon Jader es Durán es normal, la industria esperaba que él solo cambiara o que asumiera comportamientos que desea la industria, todos miramos el producto, pero no el proceso, es un muchacho que necesita mucho apoyo, seguramente por su juventud y rebeldía que tienen los jóvenes es así, va a madurar, pero se va a demorar porque desde niño fue un adelantado en el fútbol y no ha tenido tiempo para su desarrollo humano”, aseguró el entrenador.

“Él fue elegido por sus piernas, pero la parte humana no respondió a las exigencias de estar una selección nacional, a esos jóvenes hay que empezarlos a educar desde muy jóvenes, porque cuando cumplan 20 años ya no los arregla nadie después de que firman un contrato multimillonario, hay que colocarlos en el centro del proceso, así se forma buenos jugadores y buenas personas”, añadió el DT.

