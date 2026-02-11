¡Baja en el Sporting! Luis Suárez se pierde el próximo partido por la Liga de Portugal

Luis Suárez recibió su quinta tarjeta amarilla ante el FC Porto y se perderá el próximo partido. Rui Borges afronta una decisión crucial para el partido Sporting contra Famalicão. El colombiano viene en racha y es una dura baja luego de ser nombrado en el mes de enero, como el mejor delantero de la Liga.

Luis Suárez, mejor delantero de enero en la Liga de Portugal: elección supervisada por los entrenadores

El jugador colombiano fue elegido por los entrenadores como delantero del mes de enero, supera a Begraoui (Estoril) y Pavlidis, del Benfica. El delantero colombiano del Sporting, Luis Suárez, fue nombrado delantero del mes de enero de La Liga, su primer premio de este tipo de la temporada.

La elección, supervisada por los entrenadores de la competición, otorgó a Suárez el 36,28% de los votos, en reconocimiento a su actuación en un mes en el que los Leones se mantuvieron invictos. El número 97 fue titular en los tres partidos de liga que disputó el equipo verdiblanco.

Su aporte fue decisivo, marcando en el empate (1-1) contra Gil Vicente y dos goles en la victoria (2-1) en Arouca. El delantero de 28 años también dio una asistencia en la victoria por 3-0 sobre Casa Pia.

En la votación, Luis Suárez superó a la competencia de Begraoui, del Estoril, que obtuvo el 29,20% de los votos, y a Pavlidis, del Benfica, que quedó en tercer lugar con el 7,96% de los votos.

Sin el colombiano Luis Javier Suárez, Rui Borges afronta una difícil decisión para su próximo juego de Liga

Luis Suárez recibió su quinta tarjeta amarilla durante el Clásico contra el FC Porto y se perderá el próximo partido del Sporting. Sin el colombiano, Rui Borges afronta una difícil decisión y tiene tres nombres a considerar para el puesto de centro delantero.

Suárez ha disputado 21 partidos, en los que ha anotado 19 goles y ha entregado 4 asistencias. En Champions League ha marcado 4 goles en 8 partidos, contribuyendo a su clasificación a los octavos de final.

Fotis Ioannidis sería titular en la delantera, pero el delantero se recupera de una lesión y su presencia en el partido es incierta, aunque se encuentra en buena forma física, el jugador griego deberá controlar su estado físico.

Rui Borges, el DT del Sporting, tiene dos opciones. La primera es que Rafael Nel debute, quien ya ha sido convocado varias veces y está en el banquillo del primer equipo del Sporting. La segunda es adaptar a Souleymane Faye a la posición como falso objetivo en el corredor central, un rol que ha desempeñado a lo largo de su carrera.