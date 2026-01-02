Jhon Durán y un objetivo claro para el 2026: Se propuso importante meta

El 2026 arranca con determinación para Jhon Jáder Durán. El delantero colombiano quiere dejar atrás un semestre irregular y convertir este nuevo año en el punto de quiebre de su carrera en Europa, con un propósito claro que va más allá de lo individual.

El reto de Durán en Turquía: una cifra que marque diferencia

Según reveló el diario turco Sporx, Jhon Durán se fijó como meta terminar la temporada con al menos 15 goles con el Fenerbahce. El objetivo no es menor, teniendo en cuenta que el colombiano llegó al club en el mercado de verano y que una lesión le impidió tener continuidad en la primera parte del curso.

Hasta ahora, el atacante de 22 años suma tres goles y tres asistencias en 15 partidos, números que quedaron por debajo de lo esperado. Sin embargo, desde Turquía aseguran que Durán está convencido de que la segunda mitad de la temporada será distinta y que ese registro goleador puede cambiar la percepción sobre su paso por el fútbol otomano.

La exigencia del Fenerbahce y la competencia interna obligan al colombiano a responder rápido, y por eso se habría puesto una vara alta, con la intención de demostrar que sigue siendo un delantero con proyección europea.

El sueño de volver a la Selección Colombia

El gran trasfondo de esta meta está en la Selección Colombia. Durán no juega con la Tricolor desde junio del año pasado y sabe que necesita goles y continuidad para volver a entrar en la consideración de Néstor Lorenzo, pensando en el Mundial de 2026.

El propio técnico ha reconocido que el delantero sigue siendo seguido de cerca, pero que la falta de regularidad y las lesiones han pesado en las últimas convocatorias. Por eso, alcanzar esa cifra de goles con el Fenerbahce sería el argumento más fuerte para volver a competir por un lugar en el equipo nacional.

Durán regresará a la acción el próximo 6 de enero, cuando el Fenerbahce dispute las semifinales de la Supercopa de Turquía ante el Samsunspor, un escenario ideal para empezar a acercarse a ese objetivo.

Jhon Jáder Durán inicia el 2026 con una meta clara y ambiciosa: marcar 15 goles con el Fenerbahce para relanzar su carrera y volver a la órbita de la Selección Colombia. Turquía se presenta como el escenario clave para demostrar que el talento sigue intacto y que aún puede ser protagonista en el camino hacia el Mundial.