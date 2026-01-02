Un árbitro colombiano iría al Mundial 2026 y se abre la polémica

Un árbitro colombiano podría estar entre los elegidos para impartir justicia en la Copa del Mundo de 2026, según una información que empieza a tomar fuerza en el entorno arbitral sudamericano.

El analista arbitral José Borda dio a conocer en su cuenta de X que existe la posibilidad de que el bogotano Andrés Rojas sea designado como árbitro para el próximo Mundial.

La versión se sustenta en que Rojas fue citado a un curso arbitral que se llevará a cabo entre el 12 y el 18 de enero en Río de Janeiro, evento al que solo asisten jueces con opciones reales de ser tenidos en cuenta por la FIFA.

Esta convocatoria reabre el panorama para el árbitro colombiano, quien meses atrás parecía haber quedado al margen de la carrera mundialista.

Rojas había recibido una sanción por parte de la Conmebol tras un error cometido en el partido entre Flamengo y Estudiantes, correspondiente a la Copa Conmebol Libertadores 2025.

A raíz de esa situación, el juez bogotano no volvió a ser designado para encuentros de torneos continentales, lo que generó dudas sobre su continuidad en el radar internacional.

Sin embargo, la invitación al curso en Brasil sugiere que su nombre volvió a ser considerado dentro del proceso de evaluación rumbo al Mundial.

¿Wilmar Roldán será árbitro en el Mundial 2026?

De concretarse su elección, Andrés Rojas sería el único árbitro colombiano en cancha, teniendo en cuenta que Wilmar Roldán fue descartado por la FIFA para esta cita.

En cuanto al VAR, no se descarta que nuevamente aparezca Nicolás Gallo entre los árbitros colombianos que puedan acompañar el equipo arbitral en la Copa del Mundo 2026.